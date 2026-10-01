Kaynak: İHA

Tunceli’nin Munzur Vadisi’nde gece saatlerinde kamp alanına kadar gelen bir ayı, çevresindeki köpeklerin havlamalarına rağmen sakin tavırlarıyla dikkat çekti.

Halbori Gözeleri’nde kamp kuran vatandaşlar, karşılaştıkları ayının köpeklerin seslerine tepki vermeden yiyecekleriyle ilgilenmeye devam ettiğini gördü. Ayının kamp alanındaki görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bölgede yaşayan vatandaşların ifadelerine göre ayı daha önce de aynı çevrede görüldü. İnsanlara alışkın olduğu belirtilen ayının, zaman zaman yerleşim alanlarına yakın bölgelerde ortaya çıktığı öğrenildi.