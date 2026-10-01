Kaynak: İHA

Olay, Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde yer alan köprüde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen M.K., henüz bilinmeyen bir nedenle köprüye çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşların durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İTFAİYE ŞİŞME YATAK KURDU, YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Olay yerine ulaşan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak bulvarı geçici olarak trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri ise olası bir düşme veya atlama ihtimaline karşı köprünün altına şişme yatak kurarak önlem aldı. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müzakere ve ikna çabalarının ardından M.K. eyleminden vazgeçirilerek güvenli bölgeye alındı.

Şahıs, ifadesi alınmak ve gerekli incelemeler yapılmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.