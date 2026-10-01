Kaynak: DHA

Olay, sabah saatlerinde Kurtalan ilçesinde oldu. Etkili olan sağanak sırasında bir tarlaya yıldırım düştü. O sırada evin balkonundaki bir kişi tarafından yıldırımın tarlaya düştüğü anlar cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, yıldırımın tarlaya düşmesiyle kısa süreli aydınlanma yaşandığı görüldü.