Olay, sabah saatlerinde Kurtalan ilçesinde oldu. Etkili olan sağanak sırasında bir tarlaya yıldırım düştü. O sırada evin balkonundaki bir kişi tarafından yıldırımın tarlaya düştüğü anlar cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, yıldırımın tarlaya düşmesiyle kısa süreli aydınlanma yaşandığı görüldü.
Gökyüzü bir anda aydınlandı: Siirt’te yıldırım tarlaya düştü
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Kaynak: DHA
Siirt’in Kurtalan ilçesinde bir tarlaya yıldırım düştü. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.
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