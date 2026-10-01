Kaynak: İHA

Erzurum’un Karayazı ilçesinde etkisini sürdüren soğuk hava, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

İlçede dün akşam saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altında 9 dereceye kadar gerilemesiyle birlikte, 3 bin 63 metre yüksekliğindeki Çakmak Dağı’nın zirvesi ve çevresindeki yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Gece boyunca devam eden kar yağışı, ilçenin yüksek noktalarında kış manzarası oluşturdu. Çakmak Dağı’na düşen mevsimin ilk karı, kış mevsiminin gelişinin işareti olarak görüldü.

Kar yağışının ardından ilçe merkezinde de hava sıcaklıklarının belirgin şekilde düştüğü görüldü.