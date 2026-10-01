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Kaynak: ANKA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından milyarlarca liralık fon krizinin ardından başlatılan geniş çaplı soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor.

Savcılığın 30 Eylül tarihli yazısı ile 30 ismin mal varlığına tedbir getirilmesi talep edilirken, listede en dikkat çeken isim Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en yakın isimlerden biri olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı oldu.

İFADE SONRASI TEDBİR KALDIRILDI, YURT DIŞI YASAĞI KONULDU

Aynı gün içerisinde Mustafa Yazıcı’nın ifadesi alınırken, ilerleyen saatlerde soruşturma seyrinde sıcak bir gelişme kaydedildi. Savcılık tarafından gönderilen ek yazı ile Mustafa Yazıcı ve 4 diğer isim hakkındaki kısıtlama kararları kaldırıldı.

Alınan son kararla birlikte Mustafa Yazıcı hakkında yalnızca 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı bildirildi.

HAYATİ YAZICI MECLİS BAHÇESİNDE TEK KELİMELIK YANIT VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 40 yılı aşkın süredir arkadaşı ve AK Parti'nin kurucu isimleri arasında yer alan Hayati Yazıcı, TBMM'nin yeni yasama yılı açılış oturumuna katıldı.

Meclis bahçesinde basın mensuplarının oğlu Mustafa Yazıcı hakkında alınan kararları ve adli süreci sorması üzerine Hayati Yazıcı, tek kelimelik bir yanıt verdi. Konuya ilişkin detaylı bir bilgilendirme yapacağını işaret eden Yazıcı, gazetecilere "Açıklayacağım" ifadesini kullanarak alandan uzaklaştı.