Kaynak: İHA

Megakent İstanbul’da geçtiğimiz günlerde aralıklarla devam eden yağışlı hava, özellikle sabah ve akşam iş giriş-çıkış saatlerinde ulaşımı kilitlenme noktasına getirmişti. Yağışın etkisiyle yer yer yüzde 70 ile yüzde 85 bandında seyreden trafik yoğunluk oranı, havanın açması ve yağışların kenti terk etmesiyle birlikte hissedilir derecede azaldı.

Yağışsız başlayan yeni günde kentin ana arterlerinde trafik akıcı şekilde ilerlerken, araç yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik verilerine göre yüzde 54 olarak kaydedildi. Ana yollardaki rahatlamaya karşın, ana arterlere katılım sağlayan bazı bağlantı yollarında yer yer kısa süreli araç kuyrukları gözlendi.