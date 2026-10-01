Ukrayna'da devam eden sıkıyönetim şartları altında finansal istikrarı ve güvenliği sağlamaya çalışan bankacılık sektörü, 1 Ekim itibarıyla ATM nakit çekim kurallarında yeni bir döneme girdi.
ATM'de limitler bugün itibarıyla değişti: Yeni nakit limitleri belirlendi
1 Ekim itibarıyla ATM nakit çekim kurallarında yeni bir döneme Avrupa'da bir ülke resmen girdi. Ülke genelinde tek bir standart limit yerine Merkez Bankası'nın üst sınırları ile bankaların kendi operasyonel kısıtlamalarının birleşimi uygulanacak.Kaynak: Haber Merkezi
Milyonlarca banka müşterisini yakından ilgilendiren bu süreçte, ülke genelinde tek bir standart limit yerine Ukrayna Merkez Bankası'nın (NBU) üst sınırları ile bankaların kendi operasyonel kısıtlamalarının birleşimi uygulanacak.
Yeni dönemde NBU'nun belirlediği günlük 100.000 Grivna (UAH) nakit çekim üst sınırı geçerliliğini korumaya devam edecek. Bu kural hem standart kişisel grivna hesapları hem de yabancı para cinsinden açılmış hesaplardan yapılacak döviz çekimleri için aynı şekilde uygulanacak.
Ancak bankadaki hesap bakiyesi bu tutarı karşılasa bile, tek seferde bu rakamın tamamına ulaşmak her zaman mümkün olmayacak. Bankalar; finansal izleme prosedürleri, güvenlik önlemleri ve ATM'lerin fiziksel banknot kapasiteleri gibi operasyonel gerekçelerle kendi ek kısıtlamalarını devreye sokuyor.
Ülkenin en büyük bankalarından PrivatBank, işlem ve saat bazlı sıkı tedbirler uyguluyor. Banka müşterileri, kendi kartlarıyla PrivatBank ATM'lerinden 3 saatlik zaman dilimi içinde en fazla 40.000 UAH çekebiliyor. Bu kural bazı müşteri grupları için 3 saatte 20.000 UAH ile sınırlandırılıyor. Eğer işlem, başka bir bankaya ait kartla PrivatBank ATM'sinden yapılıyorsa, 3 saatlik limit standart olarak 20.000 UAH oluyor.
1 Ekim itibarıyla Oschadbank, kısıtlamaların aksine bazı müşterileri için limitleri gevşetiyor. "My Account" tarife paketini kullanan müşteriler, diğer banka ATM'lerinden yaptıkları komisyonsuz para çekim işlemlerinde daha yüksek limitlerden faydalanabilecek. Ancak bu esneklik, NBU'nun belirlediği günlük 100.000 UAH genel çatısını aşamıyor.
Kendi fiziksel ATM ağı bulunmayan dijital banka Monobank'ın kullanıcıları, nakit çekim limitleri konusunda tamamen işlem yaptıkları ATM'nin sahibine (diğer bankalara) bağımlı durumda. Monobank, kişisel hesaptan yapılan nakit çekimlerinde standart olarak yüzde 0,9 oranında bir komisyon uygularken, "Beyaz Kart" (White Card) sahiplerini bu komisyondan muaf tutarak ücretsiz işlem ayrıcalığı sunmaya devam ediyor.
Türkiye'de ücretsiz günlük para çekme sınırları; kartın türüne, işlem kanalına ve karekod (QR) kullanımına bağlı olarak 10 bin TL ile 60 bin TL arasında değişiyor. Ukrayna'da uygulanan katı saat ve işlem kısıtlamalarına karşılık, Türk bankaları esnekliği dijitalleşmede sunuyor. Tüketiciler, fiziki kart limitlerini doldurduklarında mobil bankacılık üzerinden karekod okutarak ek nakit çekim haklarından faydalanabiliyor.
1 Ekim İtibarıyla Bankaların Günlük Ücretsiz Nakit Çekim Limitleri:
Enpara: 50.000 TL (QR kod desteğiyle toplam 60.000 TL)
İş Bankası: 20.000 TL
VakıfBank: 20.000 TL
QNB Finansbank: 10.000 TL - 20.000 TL
Garanti BBVA: 15.000 TL
Yapı Kredi: 15.000 TL
Akbank, Halkbank ve DenizBank: 10.000 TL - 15.000 TL
Ziraat Bankası: 10.000 TL
ATM işlemlerinde mağduriyet yaşamamak ve ek masraflardan kaçınmak için iki kritik noktaya dikkat edilmesi gerekiyor. İlk olarak, bankaların çoğu fiziki karta ek olarak QR kod işlemlerine ayrı bir kota tanımlıyor; bu yöntem kullanılarak günlük nakit ihtiyacı zahmetsizce artırılabiliyor.