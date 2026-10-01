ATM'de limitler bugün itibarıyla değişti: Yeni nakit limitleri belirlendi

Ülkenin en büyük bankalarından PrivatBank, işlem ve saat bazlı sıkı tedbirler uyguluyor. Banka müşterileri, kendi kartlarıyla PrivatBank ATM'lerinden 3 saatlik zaman dilimi içinde en fazla 40.000 UAH çekebiliyor. Bu kural bazı müşteri grupları için 3 saatte 20.000 UAH ile sınırlandırılıyor. Eğer işlem, başka bir bankaya ait kartla PrivatBank ATM'sinden yapılıyorsa, 3 saatlik limit standart olarak 20.000 UAH oluyor.