Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Ölen eşinden borç kaldı, hapse girdi: Bir çuval unla hayatını değiştirdi

Ölen eşinden borç kaldı, hapse girdi: Bir çuval unla hayatını değiştirdi

Eşini kaybettikten sonra 3 çocuğuyla yaşam mücadelesi veren Muazzez Akdoğdu, borç nedeniyle hapse girdi, kışın yırtık terlikle çalıştı. Bir çuval unla başladığı üretim hayatını değiştirirken, yüzde 50 engeline rağmen bugün kendi tezgâhının başında çalışmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Ölen eşinden borç kaldı, hapse girdi: Bir çuval unla hayatını değiştirdi - Resim: 1

Sakarya’da yaşayan 54 yaşındaki Muazzez Akdoğdu’nun hayatı, eşini kaybetmesinin ardından tamamen değişti. Üç çocuğuyla baş başa kalan Akdoğdu, yıllarca büyük zorluklarla mücadele etti.

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Ölen eşinden borç kaldı, hapse girdi: Bir çuval unla hayatını değiştirdi - Resim: 2

Eşinden kalan borçlarla karşı karşıya kalan Akdoğdu, çocuklarının geçimini sağlayabilmek için temizlikten yevmiyeli işlere kadar bulabildiği her işte çalıştı. Anlattığına göre borçlar nedeniyle bir dönem hapse de girdi.

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Ölen eşinden borç kaldı, hapse girdi: Bir çuval unla hayatını değiştirdi - Resim: 3

Yaşadığı günleri anlatan Akdoğdu, kışın ortasında yırtık terlikle temizliğe ve yevmiyeye gittiğini, zaman zaman çocuklarına yemek hazırlayabilmek için dahi büyük güçlük çektiğini söyledi.

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Ölen eşinden borç kaldı, hapse girdi: Bir çuval unla hayatını değiştirdi - Resim: 4

Hayatındaki dönüm noktası ise aldığı bir çuval un oldu. Eski evinin bir köşesini temizleyen Akdoğdu, burada erişte, kuru yufka ve tarhana üretmeye başladı.

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Ölen eşinden borç kaldı, hapse girdi: Bir çuval unla hayatını değiştirdi - Resim: 5

Ardından baklava, börek ve sarma da yaparak ürünlerini sosyal medya üzerinden satışa çıkardı. Siparişlerin artmasıyla küçük imkânlarla başladığı üretim zaman içerisinde büyüdü.

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Ölen eşinden borç kaldı, hapse girdi: Bir çuval unla hayatını değiştirdi - Resim: 6

Kazandığı parayla üç çocuğunu büyüten Akdoğdu, bugün Serdivan Köylü Pazarı’ndaki gözleme tezgâhının başında çalışmayı sürdürüyor.

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Ölen eşinden borç kaldı, hapse girdi: Bir çuval unla hayatını değiştirdi - Resim: 7

Yüzde 50 engeli bulunan ve bir elini tam olarak kullanamadığını belirten Akdoğdu, buna rağmen günde en az 50, yoğun günlerde ise 150’ye yakın gözleme hazırlayıp satabildiğini söylüyor.

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Ölen eşinden borç kaldı, hapse girdi: Bir çuval unla hayatını değiştirdi - Resim: 8

Akdoğdu şimdi yalnızca kendi geçimi için değil, köyündeki diğer kadınların da ürettiklerini satabilmesi için mücadele ediyor. Hedefi daha fazla kadının üretime katılması ve kendi gelirini elde edebilmesi.

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