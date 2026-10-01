Kaynak: İHA

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bulunan Karasu Çayı ve Vadisi’nin doğal güzellikleri havadan görüntülendi.

Diyarbakır-Mardin kara yolu üzerinde yer alan vadide, çay yatağı boyunca uzanan ağaçlar ile farklı büyüklüklerdeki şelaleler dikkat çekiyor. Dronla kaydedilen görüntülerde vadinin doğal yapısı da gözler önüne serildi.

Yaklaşık 10 kilometrelik yürüyüş güzergâhına sahip Karasu Çayı ve vadi, ziyaretçilerine su ve kuş sesleri eşliğinde doğayla iç içe zaman geçirme imkânı sunuyor.

Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği vadi, şelalelerinin yanı sıra renkli bitki örtüsüyle fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.