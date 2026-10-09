Avrupa'da 55 liraya ev sahibi olma fırsatı
Avrupa'nın turistik ülkelerinden İtalya'da, nüfusu giderek azalan kasaba ve köyleri yeniden canlandırmak için dikkat çeken bir uygulama sürdürülüyor. Terk edilmiş evler, sembolik fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.
Avrupa'nın göbeğinde 55 liraya ev satıyorlar: Sadece tek bir şartı var
İtalya'da nüfusu azalan kasabaları yeniden canlandırmak amacıyla başlatılan 1 Euro'ya Ev programı 2026'da da devam ediyor. Yaklaşık 55 liraya ev sahibi olma fırsatı sunan uygulamada alıcıların yerine getirmesi gereken önemli bir şart bulunuyor.Kaynak: Diğer
Avrupa'da 55 liraya ev sahibi olma fırsatı
Evlerin fiyatı yalnızca 1 Euro
2026 yılında da devam eden "1 Euro'ya Ev" programı kapsamında bazı belediyeler, kullanılmayan konutları yaklaşık 55 Türk lirasına denk gelen sembolik bedellerle satışa çıkarıyor. Ancak bu fiyat, evin toplam maliyetini yansıtmıyor.
Ev sahibi olmak isteyenlere tek şart
Programdan yararlanmak isteyenlerin satın aldıkları konutları belirlenen süre içerisinde restore etmeyi taahhüt etmeleri gerekiyor. Ayrıca bazı belediyeler, alıcılardan teminat yatırmalarını da talep ediyor.
İtalya'nın kuzeyinde de uygulanıyor
İsviçre sınırına yakın Aosta Vadisi'ndeki Oyace köyü ile Ligurya bölgesindeki Pignone ve Triora, program kapsamında adı geçen yerleşim yerleri arasında bulunuyor.
Roma'ya yakın kasabalar da listede
Orta İtalya'da Abruzzo bölgesindeki Casoli ve Santo Stefano di Sessanio, Lazio'daki Maenza ve Patrica ile Toskana'daki Montieri ve Fabbriche di Vergemoli de programla ilişkilendirilen yerleşimler arasında gösteriliyor.
Güney İtalya'da dikkat çeken fırsat
Puglia bölgesindeki Biccari ve Candela, Basilicata'daki Laurenzana ile Campania'daki Altavilla Silentina ve Zungoli, düşük bedelli konut uygulamasıyla öne çıkan yerler arasında yer alıyor.
Sicilya ve Sardinya'da da evler satışta
Sicilya'daki Mussomeli, Sambuca, Gangi ve Castiglione di Sicilia ile Sardinya'daki Ollolai ve Bonnanaro da program kapsamında anılan yerleşimlerden. Özellikle nüfus kaybı yaşayan bölgelerde terk edilmiş binaların yeniden kullanılması hedefleniyor.
55 liraya ev alacaklar dikkat! Asıl masraf sonradan çıkıyor
Uzmanlar, sembolik satış fiyatının yanıltıcı olabileceği konusunda uyarıyor. Restorasyon giderleri, teminat bedelleri, vergiler ve resmi işlemler toplam maliyeti önemli ölçüde artırabiliyor. Başvuru yapacakların ilgili belediyenin güncel koşullarını incelemesi gerekiyor.