Meteoroloji il il açıkladı: Sağanak yağış ve gök gürültüsü geliyor

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz (Giresun dışında), Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un iç ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 10°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 15°C, 23°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 16°C, 24°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 15°C, 22°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı