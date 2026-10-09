Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji il il açıkladı: Sağanak yağış ve gök gürültüsü geliyor

Meteoroloji il il açıkladı: Sağanak yağış ve gök gürültüsü geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak ve gök gürültülü yağış beklenen bölgeleri açıkladı. Kuzey ve doğuda yağış etkili olacak. Marmara ve Kuzey Ege’de ise sis ve pus görülecek. İşte bölge bölge, il il yurdumuzda hava durumu...

Kaynak: Haber Merkezi
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Meteoroloji il il açıkladı: Sağanak yağış ve gök gürültüsü geliyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz (Giresun dışında), Doğu Anadolu (Malatya dışında), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Sinop, Çorum, Amasya ve Şanlıurfa çevreleri ile Samsun'un iç ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

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Meteoroloji il il açıkladı: Sağanak yağış ve gök gürültüsü geliyor - Resim: 2

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji il il açıkladı: Sağanak yağış ve gök gürültüsü geliyor - Resim: 3

RÜZGAR: Genellikle güney, yurdun güney kesimlerinde yer yer kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji il il açıkladı: Sağanak yağış ve gök gürültüsü geliyor - Resim: 4

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

BURSA 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE 16°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 15°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji il il açıkladı: Sağanak yağış ve gök gürültüsü geliyor - Resim: 5

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

DENİZLİ 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 15°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 13°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 10°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji il il açıkladı: Sağanak yağış ve gök gürültüsü geliyor - Resim: 6

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun Toroslar mevkiinin yerel olarak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 19°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR 11°C, 25°C
Parçalı bulutlu

HATAY 17°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji il il açıkladı: Sağanak yağış ve gök gürültüsü geliyor - Resim: 7

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 23°C
Parçalı bulutlu

ÇANKIRI 7°C, 25°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 9°C, 24°C
Parçalı bulutlu

KONYA 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji il il açıkladı: Sağanak yağış ve gök gürültüsü geliyor - Resim: 8

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu akşam saatlerinde Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

BOLU 9°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 11°C, 26°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU 6°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 23°C
Parçalı bulutlu

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Meteoroloji il il açıkladı: Sağanak yağış ve gök gürültüsü geliyor - Resim: 9

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz (Giresun dışında), Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un iç ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 10°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 15°C, 23°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 16°C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 15°C, 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji il il açıkladı: Sağanak yağış ve gök gürültüsü geliyor - Resim: 10

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 3°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 2°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji il il açıkladı: Sağanak yağış ve gök gürültüsü geliyor - Resim: 11

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Şanlıurfa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 10°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN 15°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 15°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 16°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji il il açıkladı: Sağanak yağış ve gök gürültüsü geliyor - Resim: 12

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

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Meteoroloji il il açıkladı: Sağanak yağış ve gök gürültüsü geliyor - Resim: 13

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde Batı Karadeniz’in batısı yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu yarın (Cuma) öğle saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış ve pus anında orta; sis anında zayıf.

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Meteoroloji il il açıkladı: Sağanak yağış ve gök gürültüsü geliyor - Resim: 14

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, güneyi güneydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

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Meteoroloji il il açıkladı: Sağanak yağış ve gök gürültüsü geliyor - Resim: 15

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyi güneydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, kuzeyi güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

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Meteoroloji il il açıkladı: Sağanak yağış ve gök gürültüsü geliyor - Resim: 16

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, yarın (Cuma) öğle saatlerinde kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, yarın (Cuma) ilk saatlerden itibaren kuzeyi, zamanla doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

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Meteoroloji il il açıkladı: Sağanak yağış ve gök gürültüsü geliyor - Resim: 17

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra 6 kuvvetinde, Dalga; 0,25 ila 0,50 m, zamanla 0,75. Görüş: İyi, yağış anında orta.

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