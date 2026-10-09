Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz (Giresun dışında), Doğu Anadolu (Malatya dışında), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Sinop, Çorum, Amasya ve Şanlıurfa çevreleri ile Samsun'un iç ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.
Meteoroloji il il açıkladı: Sağanak yağış ve gök gürültüsü geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak ve gök gürültülü yağış beklenen bölgeleri açıkladı. Kuzey ve doğuda yağış etkili olacak. Marmara ve Kuzey Ege’de ise sis ve pus görülecek. İşte bölge bölge, il il yurdumuzda hava durumu...Kaynak: Haber Merkezi
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney, yurdun güney kesimlerinde yer yer kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.
BURSA 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE 16°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 15°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.
DENİZLİ 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 15°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 13°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 10°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun Toroslar mevkiinin yerel olarak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 19°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR 11°C, 25°C
Parçalı bulutlu
HATAY 17°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 10°C, 23°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI 7°C, 25°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 9°C, 24°C
Parçalı bulutlu
KONYA 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu akşam saatlerinde Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.
BOLU 9°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 11°C, 26°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 6°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 13°C, 23°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz (Giresun dışında), Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un iç ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 10°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE 15°C, 23°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 16°C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 15°C, 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 3°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 2°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Şanlıurfa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 10°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN 15°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 15°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 16°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde Batı Karadeniz’in batısı yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu yarın (Cuma) öğle saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış ve pus anında orta; sis anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, güneyi güneydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyi güneydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, kuzeyi güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, yarın (Cuma) öğle saatlerinde kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, yarın (Cuma) ilk saatlerden itibaren kuzeyi, zamanla doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra 6 kuvvetinde, Dalga; 0,25 ila 0,50 m, zamanla 0,75. Görüş: İyi, yağış anında orta.