Kaynak: İHA

Olay, Maltepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi ile işletmeci arasında henüz bilinmeyen bir nedenle anlaşmazlık çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, özel harekât ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede özel harekât polislerinin müdahalesi sürerken, ekipler çevredeki hareketliliği dronla takip ediyor.

Son bilgilere göre olayda en az 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ağır yaralandı.

Polis ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

10.09.2026 Perşembe günü saat 13.10 sıralarında Maltepe İlçesi Gülsuyu Mahallesi Taşocağı Sokak’ta meydana gelen olayda ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüşmüştür. Kiracı Mehmet T. İsimli şahıs (Tehdit ve Hakaret konularından 3 suç kaydı mevcut), ev sahibi Osman A., ev sahibinin eşi Nursen A. ve olay yerinde bulunan Avukat Emir Ali S.’yi silahla vurmuştur. Silahlı saldırıda ev sahibi ve karısı olay yerinde hayatını kaybetmiş, Avukat Emir Ali S. ağır yaralanmıştır. Yaralı şahıs, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Mehmet T., olayın ardından bölgede bulunan emniyet ve 112 sağlık ekiplerine ateş açmaya devam etmiştir. Şüpheli şahıs, bölgede bulunan Özel Harekât ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek sağ olarak göz altına alınmıştır.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.