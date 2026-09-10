Kaynak: AA / DHA / İHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 Eylül'de Bağcılar'da iki ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda piyasa değeri 200 milyon lira olan 200 bine yakın dünyaca ünlü markalara ait sahte parfüm ele geçirildi.

Adreslerde ayrıca 400 litre esans, bin 700 boş şişe, 1 adet parfüm dolum makinesi ile çeşitli dolum, üretim ve ambalaj malzemeleri bulundu.

SAHTE PARFÜMLERDE DİKKAT ÇEKEN YÖNTEM

Jandarma ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucunda şüphelilerin, imal ettikleri sahte parfümleri orijinallerinin birebir kopyası olarak ürettikleri belirlendi. Şüphelilerin paketlerin üzerine markalara ait kare kodlar yerleştirdikleri tespit edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, sahte ürünlerin üzerindeki kare kodların orijinal markaların resmi internet sitelerine yönlendirdiği anlaşıldı.

Şüphelilerin bu yöntemle müşterilerin güvenini kazandıkları ve sahte ürünleri internet satış siteleri üzerinden yurt içi ve yurt dışında gerçek fiyatının biraz altında satmak üzere hazırladıkları belirlendi.

Şüphelilerin imalathane ve depo olarak kullandıkları belirlenen adreslere Jandarma İl Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda adreste bulunan 2 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen sahte parfümlerin ise imha edileceği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Jandarma'daki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.