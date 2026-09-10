Apartmanda kendi balkonunu binanın genel renginden farklı bir renge boyayan kat maliklerini ilgilendiren kararlar gündemde. Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında dış cephe bütünlüğünü bozan değişikliklere karşı dava açılabilirken, izinsiz renk değişikliği yapanların balkonu eski haline getirmesi ve yargılama giderlerini karşılaması gerekebiliyor.
Yargıtay'dan balkon kararı: Cebinden ödeyerek değiştirecek
Apartmanda balkonunu binanın genel renginden farklı bir renge boyamak isteyen kat maliklerini ilgilendiren kararlar yeniden gündemde. İşte dış cephe bütünlüğünü bozan değişikliklerin yargı sürecinin tamamı.Kaynak: Diğer
BALKONUN DIŞ YÜZEYİ ORTAK ALAN KAPSAMINDA
Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 4. maddesine göre binaların dış duvarları, çatısı, kapıları ve mimari dış görünüşü oluşturan unsurlar ortak alan olarak kabul ediliyor.
Balkonların dışarıdan görünen yüzeyleri de bu kapsamda değerlendiriliyor. Bu nedenle kişinin kendi dairesine ait balkonda, binanın genel renk skalasından farklı bir renk kullanması mimari bütünlüğün ihlali olarak değerlendirilebiliyor.
FARKLI RENGE BOYAYAN ESKİ HALE GETİRMEK ZORUNDA KALABİLİR
Apartmanın yönetim planında farklı bir düzenleme bulunmadığı durumda, binanın mevcut ve orijinal rengine uymayan boyama işlemlerine karşı diğer kat maliklerinin dava açma hakkı bulunuyor.
Sulh Hukuk Mahkemelerine taşınan uyuşmazlıklarda Yargıtay, dış cephe estetiğini bozan uygulamaların eski hale getirilmesine yönelik kararlar verebiliyor.
Tek taraflı olarak balkonunu farklı renge boyayan kat malikinin, uygulamayı binanın orijinal rengine döndürmesi gerekebiliyor. Wama haber'de yer alan bilgilere göre bunun yanı sıra yargılama giderleri de ilgili kat malikine yüklenebiliyor.
BALKON RENGİNİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN 4’TE 5 ONAY GEREKİYOR
Balkon veya dış cephe renginin değiştirilmek istenmesi halinde Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 19. maddesinde belirtilen süreçlerin tamamlanması gerekiyor.
Buna göre bina genelindeki kat maliklerinin en az beşte dördünün yazılı onayının alınması gerekiyor. Alınan kararın Kat Malikleri Kurulu toplantısında karar defterine işlenerek resmileştirilmesi gerekiyor.
Ayrıca apartmanın tapu müdürlüğünde bulunan yönetim planının da kontrol edilmesi gerekiyor. Yönetim planında dış cephe renk değişikliklerini kesin olarak yasaklayan özel bir hüküm bulunmaması gerekiyor.
ORJİNAL RENKLE YAPILAN BOYAMA İÇİN İZİN GEREKMİYOR
Zaman içerisinde yıpranan, dökülen veya kirlenen balkonların rutin şekilde boyanması ise izin prosedürüne tabi tutulmuyor.
Ancak bunun için boyama işleminin binanın mevcut ve orijinal renk koduna uygun yapılması gerekiyor. Orijinal renkle gerçekleştirilen yenilemeler, ana gayrimenkulün korunmasına yönelik zorunlu bakım ve onarım kapsamında değerlendiriliyor.