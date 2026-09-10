Kaynak: İHA

Maltepe'de ev sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kiracı Mehmet T., ev sahibi Osman A. (61) ile eşi Nursen A.'yı (61) öldürerek olay yerindeki avukat Emir Ali S.'yi ise yaraladı.

Saldırıda vurulan Emir Ali S.'nin olay yerinden yaralı olarak kaçmaya çalıştığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

Olay, saat 13.10 sıralarında Maltepe ilçesi Gülsuyu Mahallesi Taşocağı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi Osman A. ile kiracısı Mehmet T. (63) arasında tartışma meydana geldi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet T., silahla ev sahibi Osman A., ev sahibinin eşi Nursen A. ve olay yerinde bulunan avukat Emir Ali S.'ye ateş etti. Silahlı saldırıda Osman A. ile eşi Nursen A. olay yerinde hayatını kaybederken, avukat Emir Ali S. yaralandı.

Yaralı avukat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan saldırı anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde, saldırganın bacağından vurarak yaraladığı Emir Ali S.'nin olay yerinden koşarak kaçtığı anlar yer aldı.