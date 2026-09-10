Kaynak: İHA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeler kapsamında olan 25 bin 99 vatandaş için toplam 217,2 milyon liradan fazla tutarın yarın hesaplara yatırılacağını açıkladı.

YARIN HESAPLARA YATIRILACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları söyledi:

"Kıymetli şehit yakınlarımız, değerli gazilerimiz ve gazi yakınlarımız için önemli iyileştirmeleri hayata geçirdik, birçok alanda haklarını iyileştirecek adımlar attık. Düzenleme kapsamında olan 25 bin 99 vatandaşımız için toplam 217,2 milyon liradan fazla tutarı 11 Eylül 2026 tarihinde (yarın) hesaplara yatıracağız. Şehitlerimizin aziz hatıraları ve gazilerimiz için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Elimizdeki her imkanı onlar için seferber etmeyi sürdüreceğiz."