Özdemir Araştırma tarafından ağustos ayında kritik bir araştırma gerçekleştirildi.
Son ankette Devlet Bahçeli'ye Terörsüz Türkiye şoku: Güvenoyu alamadı
Özdemir Araştırma’nın ağustos ayı araştırmasında, Terörsüz Türkiye sürecinde siyasi liderlerin tutumlarına ilişkin değerlendirmeler ölçüldü. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 40,6 ile en yüksek “başarılı + çok başarılı” oranına ulaşırken, Devlet Bahçeli yüzde 29,8 ile ikinci sırada yer aldı.İbrahim Doğanoğlu
Katılımcılara siyasi liderlerin Terörsüz Türkiye sürecindeki tutumlarını ne derece başarılı buldukları soruldu.
Araştırmada liderlerin tutumları, “başarılı + çok başarılı”, “orta”, “çok başarısız + başarısız” ve “bilmiyorum/fikrim yok” seçenekleri üzerinden değerlendirildi.
Araştırma sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 40,6 ile “başarılı + çok başarılı” değerlendirmesinde ilk sırada yer aldı.
Erdoğan’ın Terörsüz Türkiye sürecindeki tutumunu “orta” bulanların oranı yüzde 13,9 oldu. “Çok başarısız + başarısız” değerlendirmesinde bulunanların oranı yüzde 42,5 olarak ölçüldü.
Katılımcıların yüzde 3’ü ise “bilmiyorum/fikrim yok” yanıtını verdi.
Devlet Bahçeli, yüzde 29,8 ile başarılı ve çok başarılı değerlendirmesinde ikinci sırada yer aldı.
Bahçeli’nin tutumunu “orta” bulanların oranı yüzde 11,6 olurken, “çok başarısız + başarısız” diyenlerin oranı yüzde 54,7 olarak belirlendi.
Katılımcıların yüzde 3,9’u ise bu konuda “bilmiyorum/fikrim yok” yanıtını verdi.
Araştırmada Özgür Özel, yüzde 22,2 ile “başarılı + çok başarılı” değerlendirmesinde üçüncü sırada yer aldı.
Özel’in tutumunu orta bulanların oranı yüzde 18,3, “çok başarısız + başarısız” bulanların oranı yüzde 53,8 oldu.
“Bilmiyorum/fikrim yok” yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 5,7 olarak kaydedildi.
Ümit Özdağ için “başarılı + çok başarılı” değerlendirmesinde bulunanların oranı yüzde 22 oldu.
Özdağ’ın tutumunu orta bulanların oranı yüzde 14,3, başarısız bulanların oranı yüzde 50,5 olarak ölçüldü.
Yüzde 13,2'lik kesim ise “bilmiyorum/fikrim yok” yanıtını verdi.
Müsavat Dervişoğlu hakkında katılımcıların yüzde 15,7’si “başarılı + çok başarılı” değerlendirmesinde bulundu.
Yüzde 11,5’lik kesim “orta”, yüzde 51,6’lık kesim ise “çok başarısız + başarısız” yanıtını verdi. Dervişoğlu için “bilmiyorum/fikrim yok” diyenlerin oranı yüzde 21,2 oldu.
Yavuz Ağıralioğlu için başarılı ve çok başarılı değerlendirmesi yüzde 12,8 olarak ölçüldü.
Ağıralioğlu’nun tutumunu orta bulanların oranı yüzde 10,5, başarısız bulanların oranı yüzde 48,2 oldu.
“Bilmiyorum/fikrim yok” yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 28,5 olarak açıklandı.
Araştırmada Fatih Erbakan için “başarılı + çok başarılı” diyenlerin oranı yüzde 11,7 oldu.
Erbakan’ın tutumunu orta bulanların oranı yüzde 17,4, “çok başarısız + başarısız” bulanların oranı yüzde 58,5 olarak belirlendi.
Katılımcıların yüzde 12,4’ü ise “bilmiyorum/fikrim yok” yanıtını verdi.
Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 6,7 ile “başarılı + çok başarılı” değerlendirmesinde listenin son sırasında yer aldı.
Kılıçdaroğlu’nun tutumunu orta bulanların oranı yüzde 8,9 olurken, “çok başarısız + başarısız” değerlendirmesi yüzde 79,2 ile araştırmadaki en yüksek oran oldu.
“Bilmiyorum/fikrim yok” diyenlerin oranı ise yüzde 5,2 olarak ölçüldü.
Özdemir Araştırma’nın Ağustos ayı araştırması, 22-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Araştırmanın örneklemi 2 bin 12 katılımcıdan oluştu. Araştırmada 18 yaş ve üzeri kişilerle görüşüldü.
Çalışmanın kapsamının 31 il olduğu belirtildi.