Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Son ankette Devlet Bahçeli'ye Terörsüz Türkiye şoku: Güvenoyu alamadı

Son ankette Devlet Bahçeli'ye Terörsüz Türkiye şoku: Güvenoyu alamadı

Özdemir Araştırma’nın ağustos ayı araştırmasında, Terörsüz Türkiye sürecinde siyasi liderlerin tutumlarına ilişkin değerlendirmeler ölçüldü. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 40,6 ile en yüksek “başarılı + çok başarılı” oranına ulaşırken, Devlet Bahçeli yüzde 29,8 ile ikinci sırada yer aldı.

İbrahim Doğanoğlu İbrahim Doğanoğlu
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Son ankette Devlet Bahçeli'ye Terörsüz Türkiye şoku: Güvenoyu alamadı - Resim: 1

Özdemir Araştırma tarafından ağustos ayında kritik bir araştırma gerçekleştirildi.

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Son ankette Devlet Bahçeli'ye Terörsüz Türkiye şoku: Güvenoyu alamadı - Resim: 2

Katılımcılara siyasi liderlerin Terörsüz Türkiye sürecindeki tutumlarını ne derece başarılı buldukları soruldu.

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Son ankette Devlet Bahçeli'ye Terörsüz Türkiye şoku: Güvenoyu alamadı - Resim: 3

Araştırmada liderlerin tutumları, “başarılı + çok başarılı”, “orta”, “çok başarısız + başarısız” ve “bilmiyorum/fikrim yok” seçenekleri üzerinden değerlendirildi.

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Son ankette Devlet Bahçeli'ye Terörsüz Türkiye şoku: Güvenoyu alamadı - Resim: 4

Araştırma sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 40,6 ile “başarılı + çok başarılı” değerlendirmesinde ilk sırada yer aldı.

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Son ankette Devlet Bahçeli'ye Terörsüz Türkiye şoku: Güvenoyu alamadı - Resim: 5

Erdoğan’ın Terörsüz Türkiye sürecindeki tutumunu “orta” bulanların oranı yüzde 13,9 oldu. “Çok başarısız + başarısız” değerlendirmesinde bulunanların oranı yüzde 42,5 olarak ölçüldü.

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Son ankette Devlet Bahçeli'ye Terörsüz Türkiye şoku: Güvenoyu alamadı - Resim: 6

Katılımcıların yüzde 3’ü ise “bilmiyorum/fikrim yok” yanıtını verdi.

Devlet Bahçeli, yüzde 29,8 ile başarılı ve çok başarılı değerlendirmesinde ikinci sırada yer aldı.

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Son ankette Devlet Bahçeli'ye Terörsüz Türkiye şoku: Güvenoyu alamadı - Resim: 7

Bahçeli’nin tutumunu “orta” bulanların oranı yüzde 11,6 olurken, “çok başarısız + başarısız” diyenlerin oranı yüzde 54,7 olarak belirlendi.

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Son ankette Devlet Bahçeli'ye Terörsüz Türkiye şoku: Güvenoyu alamadı - Resim: 8

Katılımcıların yüzde 3,9’u ise bu konuda “bilmiyorum/fikrim yok” yanıtını verdi.

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Son ankette Devlet Bahçeli'ye Terörsüz Türkiye şoku: Güvenoyu alamadı - Resim: 9

Araştırmada Özgür Özel, yüzde 22,2 ile “başarılı + çok başarılı” değerlendirmesinde üçüncü sırada yer aldı.

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Son ankette Devlet Bahçeli'ye Terörsüz Türkiye şoku: Güvenoyu alamadı - Resim: 10

Özel’in tutumunu orta bulanların oranı yüzde 18,3, “çok başarısız + başarısız” bulanların oranı yüzde 53,8 oldu.

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Son ankette Devlet Bahçeli'ye Terörsüz Türkiye şoku: Güvenoyu alamadı - Resim: 11

“Bilmiyorum/fikrim yok” yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 5,7 olarak kaydedildi.

Ümit Özdağ için “başarılı + çok başarılı” değerlendirmesinde bulunanların oranı yüzde 22 oldu.

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Son ankette Devlet Bahçeli'ye Terörsüz Türkiye şoku: Güvenoyu alamadı - Resim: 12

Özdağ’ın tutumunu orta bulanların oranı yüzde 14,3, başarısız bulanların oranı yüzde 50,5 olarak ölçüldü.

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Son ankette Devlet Bahçeli'ye Terörsüz Türkiye şoku: Güvenoyu alamadı - Resim: 13

Yüzde 13,2'lik kesim ise “bilmiyorum/fikrim yok” yanıtını verdi.

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Son ankette Devlet Bahçeli'ye Terörsüz Türkiye şoku: Güvenoyu alamadı - Resim: 14

Müsavat Dervişoğlu hakkında katılımcıların yüzde 15,7’si “başarılı + çok başarılı” değerlendirmesinde bulundu.

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Son ankette Devlet Bahçeli'ye Terörsüz Türkiye şoku: Güvenoyu alamadı - Resim: 15

Yüzde 11,5’lik kesim “orta”, yüzde 51,6’lık kesim ise “çok başarısız + başarısız” yanıtını verdi. Dervişoğlu için “bilmiyorum/fikrim yok” diyenlerin oranı yüzde 21,2 oldu.

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Son ankette Devlet Bahçeli'ye Terörsüz Türkiye şoku: Güvenoyu alamadı - Resim: 16

Yavuz Ağıralioğlu için başarılı ve çok başarılı değerlendirmesi yüzde 12,8 olarak ölçüldü.

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Son ankette Devlet Bahçeli'ye Terörsüz Türkiye şoku: Güvenoyu alamadı - Resim: 17

Ağıralioğlu’nun tutumunu orta bulanların oranı yüzde 10,5, başarısız bulanların oranı yüzde 48,2 oldu.

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Son ankette Devlet Bahçeli'ye Terörsüz Türkiye şoku: Güvenoyu alamadı - Resim: 18

“Bilmiyorum/fikrim yok” yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 28,5 olarak açıklandı.

Araştırmada Fatih Erbakan için “başarılı + çok başarılı” diyenlerin oranı yüzde 11,7 oldu.

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Son ankette Devlet Bahçeli'ye Terörsüz Türkiye şoku: Güvenoyu alamadı - Resim: 19

Erbakan’ın tutumunu orta bulanların oranı yüzde 17,4, “çok başarısız + başarısız” bulanların oranı yüzde 58,5 olarak belirlendi.

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Son ankette Devlet Bahçeli'ye Terörsüz Türkiye şoku: Güvenoyu alamadı - Resim: 20

Katılımcıların yüzde 12,4’ü ise “bilmiyorum/fikrim yok” yanıtını verdi.

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Son ankette Devlet Bahçeli'ye Terörsüz Türkiye şoku: Güvenoyu alamadı - Resim: 21

Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 6,7 ile “başarılı + çok başarılı” değerlendirmesinde listenin son sırasında yer aldı.

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Son ankette Devlet Bahçeli'ye Terörsüz Türkiye şoku: Güvenoyu alamadı - Resim: 22

Kılıçdaroğlu’nun tutumunu orta bulanların oranı yüzde 8,9 olurken, “çok başarısız + başarısız” değerlendirmesi yüzde 79,2 ile araştırmadaki en yüksek oran oldu.

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Son ankette Devlet Bahçeli'ye Terörsüz Türkiye şoku: Güvenoyu alamadı - Resim: 23

“Bilmiyorum/fikrim yok” diyenlerin oranı ise yüzde 5,2 olarak ölçüldü.

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Son ankette Devlet Bahçeli'ye Terörsüz Türkiye şoku: Güvenoyu alamadı - Resim: 24

Özdemir Araştırma’nın Ağustos ayı araştırması, 22-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

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Son ankette Devlet Bahçeli'ye Terörsüz Türkiye şoku: Güvenoyu alamadı - Resim: 25

Araştırmanın örneklemi 2 bin 12 katılımcıdan oluştu. Araştırmada 18 yaş ve üzeri kişilerle görüşüldü.

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Son ankette Devlet Bahçeli'ye Terörsüz Türkiye şoku: Güvenoyu alamadı - Resim: 26

Çalışmanın kapsamının 31 il olduğu belirtildi.

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