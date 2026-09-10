El Alamein Uluslararası Havacılık Fuarı’nda imzalanan satış anlaşmasıyla HAVELSAN’ın otonom sistemler alanındaki teknolojileri, AOI’nin yerel üretim altyapısıyla birleştirilerek uluslararası pazara yönelik somut bir ürüne dönüştürülmüş oldu.
Anlaşma, iki kuruluş arasında 26 Ağustos 2025’te imzalanan ve dikey kalkış-iniş kabiliyetine sahip otonom insansız hava araçlarının Mısır’da ortak üretimini kapsayan stratejik işbirliği anlaşmasının devamı niteliğini taşıyor...
İşte Doğan İHA'dan ilk görüntüler...
İHA'nın satışı başlıyor: Türk ve Mısır ortaklığı
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Kaynak: AA
El Alamein Uluslararası Havacılık Fuarı’nda imzalanan satış anlaşmasıyla HAVELSAN’ın otonom sistemler alanındaki teknolojileri, AOI’nin yerel üretim altyapısıyla birleştirilerek uluslararası pazara yönelik somut bir ürüne dönüştürülmüş oldu.
HAVELSAN ile Arap Endüstrileşme Teşkilatı (AOI), otonom sistemler alanındaki işbirliği kapsamında geliştirdikleri HAMZA-1 İnsansız Hava Aracı’nın satışı için anlaşma imzaladı
El Alamein Uluslararası Havacılık Fuarı’nda imzalanan satış anlaşmasıyla HAVELSAN’ın otonom sistemler alanındaki teknolojileri, AOI’nin yerel üretim altyapısıyla birleştirilerek uluslararası pazara yönelik somut bir ürüne dönüştürülmüş oldu.
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