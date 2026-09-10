Kaynak: AA

El Alamein Uluslararası Havacılık Fuarı’nda imzalanan satış anlaşmasıyla HAVELSAN’ın otonom sistemler alanındaki teknolojileri, AOI’nin yerel üretim altyapısıyla birleştirilerek uluslararası pazara yönelik somut bir ürüne dönüştürülmüş oldu.



Anlaşma, iki kuruluş arasında 26 Ağustos 2025’te imzalanan ve dikey kalkış-iniş kabiliyetine sahip otonom insansız hava araçlarının Mısır’da ortak üretimini kapsayan stratejik işbirliği anlaşmasının devamı niteliğini taşıyor...



İşte Doğan İHA'dan ilk görüntüler...