Meteoroloji tarih verip tek tek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

İSTANBUL'DA ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Marmara Bölgesi'nin parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.