Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor.
Meteoroloji tarih verip tek tek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı kesimleri için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Özellikle kuzey ve doğu kesimlerde hava yer yer çok bulutlu olacak. Sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.Dilek Taşdemir
Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in batısı ile Van'ın doğu çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.
Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle yurdun kuzey kesimlerinde kuzeyli, iç ve güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İSTANBUL'DA ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA YAĞIŞ BEKLENİYOR
Marmara Bölgesi'nin parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.
Kırklareli'nde sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Bursa ve Çanakkale'de parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.
BATI KARADENİZ'DE GECE SAATLERİNE DİKKAT
Batı Karadeniz'de hava parçalı, zamanla çok bulutlu olacak. Bölgenin batısında gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Bolu, Düzce ve Zonguldak'ta gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin edilirken, Sinop'ta havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.
VAN'IN DOĞUSUNDA SAĞANAK BEKLENİYOR
Doğu Anadolu Bölgesi'nin parçalı ve az bulutlu, doğusunun ise yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Öğle saatlerinde Van'ın doğu çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Van'da parçalı ve yer yer çok bulutlu hava görülürken, öğle saatlerinde doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.
SICAKLIKLAR YÜKSEK SEYRETMEYE DEVAM EDECEK
Meteoroloji verilerine göre bazı kentlerde sıcaklıkların yüksek seviyelerde olması bekleniyor.
Şanlıurfa'da 37, Denizli'de 37, Diyarbakır'da 36, Burdur'da 36, Gaziantep'te 35, Amasya'da 35 ve Adana'da 34 derece sıcaklık tahmin ediliyor.
İstanbul'da 26, Ankara'da 33, İzmir'de 33, Antalya'da 32 ve Trabzon'da 26 derece sıcaklık bekleniyor.
DENİZLERDE FIRTINAMSI RÜZGAR UYARISI
Denizlerde de bazı bölgeler için dikkat çeken tahminler paylaşıldı.
Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Kuzey Ege'nin kuzeyinde sabah saatlerinde rüzgarın 5 ila 7 kuvvetinde esmesi, dalga yüksekliğinin ise öğle saatlerine kadar yer yer 3 metreye ulaşması bekleniyor.
Marmara'da da öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde rüzgar tahmin edilirken, dalga yüksekliğinin yer yer 2 metreye ulaşabileceği belirtildi.
Karadeniz'in batısında ise akşam saatlerine kadar rüzgarın yer yer 4 ila 6 kuvvetinde, dalgaların ise 2,5 metreye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.