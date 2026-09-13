Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji tarih verip tek tek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji tarih verip tek tek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı kesimleri için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Özellikle kuzey ve doğu kesimlerde hava yer yer çok bulutlu olacak. Sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Meteoroloji tarih verip tek tek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

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Meteoroloji tarih verip tek tek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 2

Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in batısı ile Van'ın doğu çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

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Meteoroloji tarih verip tek tek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 3

Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

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Meteoroloji tarih verip tek tek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 4

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji tarih verip tek tek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 5

Rüzgarın ise genellikle yurdun kuzey kesimlerinde kuzeyli, iç ve güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji tarih verip tek tek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 6

İSTANBUL'DA ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Marmara Bölgesi'nin parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji tarih verip tek tek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 7

İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

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Meteoroloji tarih verip tek tek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 8

Kırklareli'nde sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Bursa ve Çanakkale'de parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

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Meteoroloji tarih verip tek tek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 9

BATI KARADENİZ'DE GECE SAATLERİNE DİKKAT

Batı Karadeniz'de hava parçalı, zamanla çok bulutlu olacak. Bölgenin batısında gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Meteoroloji tarih verip tek tek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 10

Bolu, Düzce ve Zonguldak'ta gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin edilirken, Sinop'ta havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

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Meteoroloji tarih verip tek tek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 11

VAN'IN DOĞUSUNDA SAĞANAK BEKLENİYOR

Doğu Anadolu Bölgesi'nin parçalı ve az bulutlu, doğusunun ise yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji tarih verip tek tek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 12

Öğle saatlerinde Van'ın doğu çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Meteoroloji tarih verip tek tek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 13

Van'da parçalı ve yer yer çok bulutlu hava görülürken, öğle saatlerinde doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

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Meteoroloji tarih verip tek tek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 14

SICAKLIKLAR YÜKSEK SEYRETMEYE DEVAM EDECEK

Meteoroloji verilerine göre bazı kentlerde sıcaklıkların yüksek seviyelerde olması bekleniyor.

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Meteoroloji tarih verip tek tek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 15

Şanlıurfa'da 37, Denizli'de 37, Diyarbakır'da 36, Burdur'da 36, Gaziantep'te 35, Amasya'da 35 ve Adana'da 34 derece sıcaklık tahmin ediliyor.

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Meteoroloji tarih verip tek tek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 16

İstanbul'da 26, Ankara'da 33, İzmir'de 33, Antalya'da 32 ve Trabzon'da 26 derece sıcaklık bekleniyor.

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Meteoroloji tarih verip tek tek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 17

DENİZLERDE FIRTINAMSI RÜZGAR UYARISI

Denizlerde de bazı bölgeler için dikkat çeken tahminler paylaşıldı.

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Meteoroloji tarih verip tek tek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 18

Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Kuzey Ege'nin kuzeyinde sabah saatlerinde rüzgarın 5 ila 7 kuvvetinde esmesi, dalga yüksekliğinin ise öğle saatlerine kadar yer yer 3 metreye ulaşması bekleniyor.

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Meteoroloji tarih verip tek tek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 19

Marmara'da da öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde rüzgar tahmin edilirken, dalga yüksekliğinin yer yer 2 metreye ulaşabileceği belirtildi.

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Meteoroloji tarih verip tek tek uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 20

Karadeniz'in batısında ise akşam saatlerine kadar rüzgarın yer yer 4 ila 6 kuvvetinde, dalgaların ise 2,5 metreye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

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