Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının emeklilik, sağlık ve malullük haklarına yönelik uluslararası sözleşmelerin uygulama esaslarına dikkat çekti.
SGK imzaları attı: Erken emeklilikte yeni süreç başladı
SGK, yurt dışındaki Türk vatandaşları için 37 ülkeyle imzalanan sosyal güvenlik anlaşmalarının detaylarını açıkladı. Yurt dışındaki sigortalılık süreleri Türkiye’dekilerle birleştirilerek emeklilik hesabına dahil edilebilecek. Ancak başvuru ve borçlanma süreçleri kişiye özel yürütülecek.Kaynak: Haber Merkezi
Çalışma hayatının bir bölümünü Türkiye’de, bir bölümünü yurt dışında geçiren vatandaşlar için 37 ülkeyle imzalanan ikili sosyal güvenlik anlaşmaları güvence sağlıyor.
İKİ ÜLKEDEKİ ÇALIŞMA SÜRELERİ BİRLEŞTİRİLİYOR
Anlaşma sağlanan ülkelerde geçen sigortalılık süreleri, şartların taşınması halinde Türkiye'deki çalışma süreleriyle birleştirilebiliyor.
SGK'nın dikkat çektiği temel haklar ve uygulama detayları şu şekilde sıralanıyor:
HİZMET BİRLEŞTİRME
Türkiye ve sözleşmeli ülkedeki çalışma sürelerinin ortak değerlendirilmesi.
HAKLARIN KORUNMASI
Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası haklarının güvenceye alınması.
SAĞLIK DESTEĞİ
Belirli anlaşmalar kapsamında sağlık yardımlarından faydalanma imkanı.
BORÇLANMA İLE HİZMET BİRLEŞTİRME FARKI
SGK, yurt dışındaki sürelerin birleştirilmesinin tüm çalışma dönemlerinin doğrudan Türkiye'de ödenmiş prim gibi sayıldığı anlamına gelmediğini vurguladı.
Emekli aylığı bağlanması ve ödeme hesabı ilgili sözleşme hükümlerine göre yapılıyor.
"Yurt dışı borçlanması" ile "hizmet birleştirme" işlemlerinin birbirinden farklı hukuki süreçler olduğu, bu nedenle emeklilik hesabının kişiye özel yapılması gerektiği hatırlatıldı.
BAŞVURULAR NEREYE NASIL YAPILACAK?
Başvuru koşulları çalışılan ülkeye ve yapılan anlaşmanın kapsamına göre değişiklik gösteriyor.
Hak kaybına uğramak istemeyen vatandaşların, çalıştıkları ülkenin 37 sözleşmeli ülke arasında yer alıp almadığını ve başvuru evraklarını SGK’nın resmi internet kanalları üzerinden kontrol etmesi gerekiyor.
SGK tarafından yapılan paylaşım ise şöyle: