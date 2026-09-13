Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç ile geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden merhum Hint iş insanı Ratan Tata'nın 1950'li yıllarda ABD'deki üniversite sıralarında başlayan dostluğu, yarım asır sonra dev bir küresel ortaklığa dönüşmüştü.
Koç'un ortağı halka arz oluyor: 185 milyarlık büyük şirket
Rahmi Koç'un ABD'deki üniversite yıllarından dostu merhum Ratan Tata'nın çatı şirketi Tata Sons, Hindistan Merkez Bankası'nın ret kararıyla mecburen halka arz yoluna girdi. 185 milyar dolarlık dev grubun borsaya açılması, Koç Grubu ile ortak oldukları Voltbek’e de finansal güç katacak.Kaynak: Diğer
İki grubun Hindistan'daki ortaklığı Voltbek pozitif büyümesini sürdürürken, Hindistan'dan Tata Sons için kritik bir finansal karar çıktı.
HİNDİSTAN MERKEZ BANKASI TALEBİ REDETTİ
Bloomberg ve Reuters’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre; Hindistan Merkez Bankası (RBI), Tata Sons'un halka arz zorunluluğundan muaf tutulmak amacıyla yaptığı "çekirdek yatırım şirketi" statüsünden çıkarılma ve kayıt iptali başvurusunu reddetti.
Banka dışı finans kuruluşu kategorisinde üst kademede yer alan 185 milyar dolarlık Tata Sons, düzenlemeler gereği kamu fonlarına erişimi ve ölçeği nedeniyle borsaya kote olmak zorunda kalacak.
Şirketin ikinci büyük hissedarı Shapoorji Pallonji Group'un da bu halka arzı desteklediği ifade ediliyor.
ABD'DE BAŞLAYAN DOSTLUK ŞİRKETE DÖNÜŞTÜ
Rahmi Koç ile Ratan Tata'nın gençlik yıllarındaki dostluğu, 2012 yılında başlayan fizibilite görüşmelerinin ardından 2017'de resmi ortaklığa döküldü.
Koç Holding bünyesindeki Arçelik ile Tata Group bünyesindeki Voltas, 180 milyon dolarlık yatırımla Voltbek (Voltas-Beko) Home Appliances şirketini kurdu.
Fabrikası 2020 yılında açılan Voltbek, 2025-2026 mali yılında gelirini 12,27 oranında artırarak yaklaşık 300 milyon dolar seviyesine ulaştırdı.
GRUP BÜNYESİNDE DEV MARKALARI BARINDIRIYOR
Mart 2025 itibarıyla tek başına varlıklarının değeri 1,75 trilyon rupi olan holding şirketi Tata Sons; bilişimden otomotive, çelikten havacılığa kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyor. Şirket bünyesinde yer alan küresel markalar şöyle sıralanıyor:
Tata Consultancy Services (TCS)
Tata Motors
Tata Steel
Air India
Holdingin çatı şirket olarak borsaya açılmasıyla elde edilecek yeni finansal gücün, Koç Grubu ile Hindistan'daki ortak yatırımları olan Voltbek'e de olumlu yansıması bekleniyor.