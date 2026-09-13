Koç'un ortağı halka arz oluyor: 185 milyarlık büyük şirket

GRUP BÜNYESİNDE DEV MARKALARI BARINDIRIYOR

Mart 2025 itibarıyla tek başına varlıklarının değeri 1,75 trilyon rupi olan holding şirketi Tata Sons; bilişimden otomotive, çelikten havacılığa kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyor. Şirket bünyesinde yer alan küresel markalar şöyle sıralanıyor:

Tata Consultancy Services (TCS)

Tata Motors

Tata Steel

Air India

Holdingin çatı şirket olarak borsaya açılmasıyla elde edilecek yeni finansal gücün, Koç Grubu ile Hindistan'daki ortak yatırımları olan Voltbek'e de olumlu yansıması bekleniyor.