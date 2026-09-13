ORC Araştırma’nın 9-11 Eylül 2026 tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 450 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette, katılımcılara “Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?” sorusu soruldu.
Son seçim anketi sonuçları: İşte AK Parti ve YENİ Parti arasındaki fark
ORC Araştırma, 9-11 Eylül 2026 tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 450 katılımcıyla seçim anketi gerçekleştirdi. Anket sonuçlarına göre partilerin oy oranı ortaya çıktı.Kaynak: Haber Merkezi
Gerçekleştirilen araştırmada AKP yüzde 35,2 ile ilk sırada yer alırken, YENİ Parti yüzde 19,4 ile ikinci oldu. ORC’nin anketine göre, AK Parti ile YENİ Parti arasındaki fark 15,8 puan olarak hesaplandı.
Ankete göre CHP yüzde 8,5, DEM Parti yüzde 8,4, MHP yüzde 8,2 ve İyi Parti yüzde 6,5 oranında destek aldı.
Bu partileri yüzde 3,5 ile BBP, yüzde 3,2 ile Zafer Partisi, yüzde 2,3 ile Saadet Partisi ve yüzde 2,1 ile Yeniden Refah Partisi takip etti.
Diğer partilerin toplam oy oranı ise yüzde 2,7 olarak ölçüldü. Öte yandan Yeni Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından, "Bu anketiniz objektif değil.
Dün Konya’da saha çalışmasındaydık. Sokak, cadde sizin yaptığınız çalışmayı doğrulamıyor" görüşünü dile getirdi.