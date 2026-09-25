Emekliye seyyanen zam rakamı ve tarihi verildi: İktidar ortağı açıkladı

Bu görüşmenin hemen ardından katıldığı bir YouTube programında milyonlarca vatandaşın beklediği kademeli emeklilik reformuna dair somut açıklamalarda bulunması ve talepleri doğrudan liderler zirvesine taşıdığını vurgulaması, bu yönde bir düzenleme yapılma ihtimalini her zamankinden daha güçlü kılıyor.