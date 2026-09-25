Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Emekliye seyyanen zam rakamı ve tarihi verildi: İktidar ortağı açıkladı

Emekliye seyyanen zam rakamı ve tarihi verildi: İktidar ortağı açıkladı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, milyonlarca emeklinin merakla beklediği Ocak ayı maaş zamlarına ilişkin çarpıcı bir kulis bilgisini paylaştı. Hükümetin masasında enflasyon farkına ek olarak 5.000 TL'lik seyyanen zam formülü bulunduğunu belirtti. İşte detaylar...

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Emekliye seyyanen zam rakamı ve tarihi verildi: İktidar ortağı açıkladı - Resim: 1

Yeni yıla yaklaşırken, Türkiye'deki 17 milyon emeklinin gözü kulağı Ocak ayında maaşlara yansıyacak zam oranlarına çevrildi.

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Emekliye seyyanen zam rakamı ve tarihi verildi: İktidar ortağı açıkladı - Resim: 2

Enflasyon verilerinin netleşmeye başlamasıyla birlikte beklentiler artarken, iktidar kanadından emeklileri yakından ilgilendiren önemli bir açıklama geldi.

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Emekliye seyyanen zam rakamı ve tarihi verildi: İktidar ortağı açıkladı - Resim: 3

Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, katıldığı Süper Haber yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken hükümetin emekli maaşları üzerinde yürüttüğü yeni çalışmanın detaylarını paylaştı.

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Emekliye seyyanen zam rakamı ve tarihi verildi: İktidar ortağı açıkladı - Resim: 4

Sadece enflasyon farkının yeterli olmayacağı yönündeki tartışmalar sürerken Destici, masada seyyanen zam formülünün bulunduğunu belirtti.

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Emekliye seyyanen zam rakamı ve tarihi verildi: İktidar ortağı açıkladı - Resim: 5

''ENFLASYON FARKINA EK 5 BİN TL DÜŞÜNÜLÜYOR''

Hükümetin üzerinde çalıştığı rakamı duyuran Destici, "Şu anda yapılan bir çalışma var. Emekliye Ocak ayında enflasyon farkının üzerine 5 bin TL bir seyyanen zam düşünülüyor" ifadelerini kullandı.

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Emekliye seyyanen zam rakamı ve tarihi verildi: İktidar ortağı açıkladı - Resim: 6

Gündemdeki 5 bin liralık seyyanen zam planının yeterliliğini de değerlendiren Destici, hayat pahalılığı ve alım gücündeki düşüşe dikkat çekerek söz konusu artışın beklentileri tam anlamıyla karşılamayacağını ifade etti.

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Emekliye seyyanen zam rakamı ve tarihi verildi: İktidar ortağı açıkladı - Resim: 7

"BU RAKAM EMEKLİYİ MEMNUN ETMEZ"

Destici, "Bu tek başına bir çözüm olmaz. 5 bin TL'lik seyyanen zam 17 milyon emekliyi memnun eder mi? Etmez." diyerek, emeklilerin refah seviyesini yükseltecek daha kapsamlı adımlara ihtiyaç duyulduğunun mesajını verdi.

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Emekliye seyyanen zam rakamı ve tarihi verildi: İktidar ortağı açıkladı - Resim: 8

Ocak ayında açıklanacak son 6 aylık enflasyon verisinin ardından, emekli maaşlarına yapılacak nihai zam oranının ve olası seyyanen artış miktarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

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Emekliye seyyanen zam rakamı ve tarihi verildi: İktidar ortağı açıkladı - Resim: 9

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 14 Eylül 2026 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirmişti.

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Emekliye seyyanen zam rakamı ve tarihi verildi: İktidar ortağı açıkladı - Resim: 10

Bu görüşmenin hemen ardından katıldığı bir YouTube programında milyonlarca vatandaşın beklediği kademeli emeklilik reformuna dair somut açıklamalarda bulunması ve talepleri doğrudan liderler zirvesine taşıdığını vurgulaması, bu yönde bir düzenleme yapılma ihtimalini her zamankinden daha güçlü kılıyor.

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