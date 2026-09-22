Kaynak: İHA

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde lokanta işleten bir esnaf, dükkanda kullanmak üzere internet üzerinden bin lira tutarında plastik tabak sipariş etti. Kargo paketinin iş yerine ulaşmasının ardından paketi açan çalışanlar, sipariş ettikleri mutfak malzemeleri yerine kötü kokan kullanılmış bir kot pantolon ile kadın çantasıyla karşılaştı. Gelen kullanılmış eşyaları detaylıca inceleyen çalışanlar, kıyafetlerin arasına gizlenmiş halde Almanya’ya ait resmi bir uluslararası aşı kartı da buldu.

MAĞDUR ESNAF YASAL YOLLARA BAŞVURUYOR

Karşılaştıkları manzara karşısında tepkisini dile getiren dükkan çalışanı Mustafa Emre Akgül, ödedikleri ücretten ziyade insanların bu şekilde mağdur edilmesine isyan ettiklerini belirtti. Yaşanan tuhaf teslimatın ardından iş yeri sahibinin, mağduriyetinin giderilmesi ve sorumluların cezalandırılması adına emniyet birimlerine giderek şikayetçi olacağı öğrenildi.