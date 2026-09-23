Kaynak: İHA

Erzincan'da uzun yıllar elektrik ustası olarak çalıştıktan sonra emekliliğe ayrılan Mehmet Akyüz, boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla kendine anlamlı bir hobi edindi. Yaklaşık 5 yıl önce minyatür taş ev yapımına başlayan usta, Kemah, Çayırlı ve Tercan ilçelerinden özenle topladığı doğal taşları atölyesinde işliyor. Toplanan bu doğal taşları ahşap ve çeşitli geri dönüşüm malzemeleriyle harmanlayan Akyüz, son derece detaylı mimari maketler ortaya çıkarıyor.

"HER EMEKLİ KENDİNE BİR HOBİ EDİNMELİ"

Bugüne kadar onlarca özgün minyatür ev çalışmasına imza atan usta, hazırladığı eserleri genellikle yakın çevresine ve sevdiklerine hediye ediyor. Gelebilecek talepler doğrultusunda eserlerinin satışını da yapabileceğini belirten Akyüz, emeklilik döneminde evde oturmak yerine üretken kalmanın önemine vurgu yapıyor. Tüm emeklilere çağrıda bulunan Mehmet Akyüz, zihni ve bedeni dinç tutmak adına herkesin ilgi duyduğu bir alanda hobi edinmesi gerektiğinin altını çiziyor.