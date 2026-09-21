Kaynak: İHA

Kozlu Sahil alanında "Uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, yüzlerce öğrenci Türkiye ve Filistin bayraklarıyla renkli görüntüler oluşturdu. Etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda öğrencilerin sadece akademik başarıyla değil; merhamet, kardeşlik ve küresel insani değerlerle donatılmasının hedeflendiğini vurguladı. Keskin, Gazze'deki çocukların yaşam, eğitim ve oyun gibi en temel haklardan mahrum kaldığına dikkat çekerek yapılan bu faaliyetle öğrencilerde toplumsal ve evrensel bir duyarlılık oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

GAZZELİ ÇOCUKLARA ÖZEL MEKTUPLAR YAZILDI

Ellerinde anlamlı mesajların yer aldığı dövizlerle alana giden minikler, savaşların sona ermesi temennisiyle hazırladıkları duygusal mektupları alanda kurulan panoya astı. Etkinliğe katılan öğrenciler, uçurtmalarını çatışma bölgesinde zor şartlar altında yaşayan akranları için gökyüzüne bırakarak barış çağrısında bulundu.