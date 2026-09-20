Karadeniz’de balıkçının ağlarına bir gecede yaklaşık 2 bin palamut takıldı

Bartın’ın Amasra ilçesinde denize açılan balıkçıların ağlarına bir gecede yaklaşık 2 bin palamut takıldı. 230 kasa palamut, boyutlarına göre farklı fiyatlarla satışa sunulmak üzere tezgâhlara götürüldü.