Kaynak: İHA

Dünya Kıyı Temizliği Günü çerçevesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla Konyaaltı Sahili'nde bir araya gelen gönüllüler ve belediye ekipleri, kıyı boyunca çevre temizliği yaptı. Varyant EKDAĞ 1 No’lu Plaj bölgesinde yürütülen çalışmalarda, rastgele çevreye bırakılan plastik ve evsel atıklar tek tek toplandı. Denizlerin gelecek nesillere temiz aktarılması hedeflenen etkinlikte toplanan tonlarca çöp, tehlikenin boyutunu gözler önüne sermek ve farkındalık oluşturmak adına sahilde sergilendi.

"GÜNLÜK ATIK MİKTARI 60 TONU BULUYOR"

Çevre bilincinin artırılması adına sahada yürütülen faaliyetlerin önemine değinen Sıfır Atık ve Çevre Şube Müdürü Fulya Koral, Konyaaltı Sahili'nden her gün ortalama 60 ton atık toplandığına dikkat çekti. Koral, bu atıkların büyük kısmının plastikten oluştuğunu belirterek bireysel sorumlulukların hayati önem taşıdığını vurguladı. Etkinlik kapsamında kıyıdan toplanan çöplerin türlerine göre ayrıştırıldıktan sonra geri dönüşüm süreçlerine dâhil edilmek üzere lisanslı tesislere sevk edileceği bildirildi.