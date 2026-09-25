Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, iş hayatında kalıcı hale gelen "karma (hibrit) çalışma" modeli yasal bir zemine kavuştu.
Çalışma saatleri değişiyor: Resmi Gazete'de yayımlandı
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 'karma (hibrit) çalışma' modeli resmen yasal zemine kavuştu.Kaynak: AA
Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'nin 9. maddesine eklenen yeni fıkra ile çalışanların mesailerinin bir bölümünü iş yerinde, geri kalan kısmını ise uzaktan yürütebilmesinin önü resmen açıldı.
Yeni sisteme göre, karma çalışma modelinin uygulanması durumunda işçi ve işveren arasındaki sözleşmeler bu düzene göre yeniden şekillenecek.
Çalışanın haftanın hangi günleri ofiste, hangi günleri uzaktan çalışacağı ve günlük mesai saatleri iş sözleşmelerinde açık ve net bir şekilde kayıt altına alınacak.
Sözleşmelerin yeniden düzenlenmesini gerektiren bu modelle birlikte, Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'nin çalışanları koruyan diğer maddeleri de hibrit sistemde geçerli olacak.
Evdeki çalışma alanının düzenlenmesi veya işin doğasından kaynaklanan zorunlu giderlerin (elektrik, internet vb.) maliyetlerinin kim tarafından ve nasıl karşılanacağı sözleşmede net şekilde ifade edilecek.
Ayrıca işin yapılması için gereken araç ve gereçler, aksi kararlaştırılmadıkça işveren tarafından sağlanacak.
Uzaktan çalışılan günlerde de iş kanunundaki günlük 11 saat ve haftalık 45 saatlik çalışma süresi sınırı aşılmayacak.
Fazla mesai yapılabilmesi için ise işverenin yazılı talebi ve işçinin buna onay vermesi şart koşuluyor.
Çalışanın ofis dışında olması, şirketin sorumluluğunu ortadan kaldırmıyor. İşveren, uzaktan çalışılan günlerde de personeline gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek, sağlık gözetimini yapmak ve temin ettiği cihazların güvenliğini sağlamak zorunda.
Şirket verilerinin korunması için gerekli önlemler işveren tarafından alınırken, personelin de belirlenen gizlilik ve işletme kurallarına uyması zorunlu tutuluyor. Geleneksel 09:00-18:00 ofis rutinine alternatif olan bu model sayesinde, çalışanların iş-yaşam dengesini daha rahat kurması hedefleniyor.