Çalışma saatleri değişiyor: Resmi Gazete'de yayımlandı

Şirket verilerinin korunması için gerekli önlemler işveren tarafından alınırken, personelin de belirlenen gizlilik ve işletme kurallarına uyması zorunlu tutuluyor. Geleneksel 09:00-18:00 ofis rutinine alternatif olan bu model sayesinde, çalışanların iş-yaşam dengesini daha rahat kurması hedefleniyor.