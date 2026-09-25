Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Son ankette Mansur Yavaş 10 ismi geride bıraktı, tek başına zirvede

Son ankette Mansur Yavaş 10 ismi geride bıraktı, tek başına zirvede

Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesiyle Türk siyasetinde yeni bir perde açıldı. İstifa sonrası seçmen eğilimlerinin nasıl yön değiştireceği merak edilirken, son ankette Mansur Yavaş açık ara zirvede yer aldı.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Son ankette Mansur Yavaş 10 ismi geride bıraktı, tek başına zirvede - Resim: 1

Özdemir Araştırma'nın Ağustos ayı anketine Mansur Yavaş damga vurdu. "Milliyetçi-Demokrat ittifakın oluşması halinde aday kim olmalı" sorusunda büyük fark geldi.

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Son ankette Mansur Yavaş 10 ismi geride bıraktı, tek başına zirvede - Resim: 2

Özdemir Araştırma 22-26 Ağustos tarihleri arasında 2 bin 12 kişi ile 31 ilde gerçekleştirdiği anket çalışmasında çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

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Son ankette Mansur Yavaş 10 ismi geride bıraktı, tek başına zirvede - Resim: 3

Katılımcılara “Sizce, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Milliyetçi-Demokrat İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı kim olmalıdır?” sorusu yöneltildi.

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Son ankette Mansur Yavaş 10 ismi geride bıraktı, tek başına zirvede - Resim: 4

Özdemir Araştırma'nın anketinde ortaya çıkan sonuçlar şöyle:

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Son ankette Mansur Yavaş 10 ismi geride bıraktı, tek başına zirvede - Resim: 5

Müsavat Dervişoğlu: %1,9

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Son ankette Mansur Yavaş 10 ismi geride bıraktı, tek başına zirvede - Resim: 6

Özgür Özel: %3,0

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Son ankette Mansur Yavaş 10 ismi geride bıraktı, tek başına zirvede - Resim: 7

Ali Babacan: %3,4

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Son ankette Mansur Yavaş 10 ismi geride bıraktı, tek başına zirvede - Resim: 8

Selahattin Demirtaş: %4,0

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Son ankette Mansur Yavaş 10 ismi geride bıraktı, tek başına zirvede - Resim: 9

Fatih Erbakan: %4,4

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Son ankette Mansur Yavaş 10 ismi geride bıraktı, tek başına zirvede - Resim: 10

Hakan Fidan: %5,0

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Son ankette Mansur Yavaş 10 ismi geride bıraktı, tek başına zirvede - Resim: 11

Ekrem İmamoğlu: %8,8

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Son ankette Mansur Yavaş 10 ismi geride bıraktı, tek başına zirvede - Resim: 12

Ümit Özdağ: %8,8

12 14
Son ankette Mansur Yavaş 10 ismi geride bıraktı, tek başına zirvede - Resim: 13

Yavuz Ağıralioğlu: %14,3

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Son ankette Mansur Yavaş 10 ismi geride bıraktı, tek başına zirvede - Resim: 14

Mansur Yavaş: %39,8

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