Özdemir Araştırma'nın Ağustos ayı anketine Mansur Yavaş damga vurdu. "Milliyetçi-Demokrat ittifakın oluşması halinde aday kim olmalı" sorusunda büyük fark geldi.
Son ankette Mansur Yavaş 10 ismi geride bıraktı, tek başına zirvede
Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesiyle Türk siyasetinde yeni bir perde açıldı. İstifa sonrası seçmen eğilimlerinin nasıl yön değiştireceği merak edilirken, son ankette Mansur Yavaş açık ara zirvede yer aldı.Aykut Metehan
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Özdemir Araştırma 22-26 Ağustos tarihleri arasında 2 bin 12 kişi ile 31 ilde gerçekleştirdiği anket çalışmasında çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.
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Katılımcılara “Sizce, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Milliyetçi-Demokrat İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı kim olmalıdır?” sorusu yöneltildi.
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Özdemir Araştırma'nın anketinde ortaya çıkan sonuçlar şöyle:
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Müsavat Dervişoğlu: %1,9
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Özgür Özel: %3,0
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Ali Babacan: %3,4
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Selahattin Demirtaş: %4,0
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Fatih Erbakan: %4,4
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Hakan Fidan: %5,0
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Ekrem İmamoğlu: %8,8
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Ümit Özdağ: %8,8
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Yavuz Ağıralioğlu: %14,3
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Mansur Yavaş: %39,8
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