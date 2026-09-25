UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup ilk maçında A Milli Takımımız Fransa ile karşı karşıya geliyor.
Kocaeli Stadı'nda saat 21:45'te başlayacak dev karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer düdük çalacak.
Nefeslerin tutulduğu Türkiye-Fransa maçında ilk 11'ler belli oldu.
TÜRKİYE-FRANSA İLK 11'LER
Türkiye: Uğurcan, Zeki,Abdülkerim, Merih, Ferdi, Salih, İsmail, Arda Güler, Oğuz Aydın, Barış Alper
Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Lacroix, Truffert; Kone, Rabiot, Cherki, Mbappe, Olise, Dembele
TÜRKİYE-FRANSA CANLI ANLATIM
Türkiye-Fransa maçının canlı anlatımı karşılaşmanın başlama vuruşundan itibaren bu sayfada yer alacak.