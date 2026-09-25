Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem AK Parti tartışmalı seçimle almıştı: Üsküdar anketinde son durum

AK Parti tartışmalı seçimle almıştı: Üsküdar anketinde son durum

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Üsküdar'a ilişkin Ağustos 2026 tarihli seçim anketini paylaştı. Paylaşımında Günaydın “Üsküdar'a çöktünüz, Üsküdar'ı kazanamadınız. İstanbul sonunuz olacak” ifadelerini kullandı.

İbrahim Doğanoğlu İbrahim Doğanoğlu
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AK Parti tartışmalı seçimle almıştı: Üsküdar anketinde son durum - Resim: 1

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, X hesabından Üsküdar'a ilişkin bir seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

1 21
AK Parti tartışmalı seçimle almıştı: Üsküdar anketinde son durum - Resim: 2

Günaydın, paylaşımında “Üsküdar'a çöktünüz, Üsküdar'ı kazanamadınız. İstanbul sonunuz olacak” ifadelerini kullandı.

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AK Parti tartışmalı seçimle almıştı: Üsküdar anketinde son durum - Resim: 3

Günaydın'ın paylaştığı ve Ağustos 2026 tarihini taşıyan ankette partilerin oy oranları şöyle yer aldı:

3 21
AK Parti tartışmalı seçimle almıştı: Üsküdar anketinde son durum - Resim: 4

YENİ Parti: Yüzde 38,5

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AK Parti tartışmalı seçimle almıştı: Üsküdar anketinde son durum - Resim: 5

AK Parti: Yüzde 33,5

5 21
AK Parti tartışmalı seçimle almıştı: Üsküdar anketinde son durum - Resim: 6

DEM Parti: Yüzde 6,6

6 21
AK Parti tartışmalı seçimle almıştı: Üsküdar anketinde son durum - Resim: 7

YRP: Yüzde 6,3

7 21
AK Parti tartışmalı seçimle almıştı: Üsküdar anketinde son durum - Resim: 8

İYİ Parti: Yüzde 4,3

8 21
AK Parti tartışmalı seçimle almıştı: Üsküdar anketinde son durum - Resim: 9

TİP: Yüzde 3,2

9 21
AK Parti tartışmalı seçimle almıştı: Üsküdar anketinde son durum - Resim: 10

Zafer Partisi: Yüzde 3

10 21
AK Parti tartışmalı seçimle almıştı: Üsküdar anketinde son durum - Resim: 11

Anket görselinde ayrıca İstanbul 1. Bölge milletvekili dağılımına ilişkin bir tabloya da yer verildi.

11 21
AK Parti tartışmalı seçimle almıştı: Üsküdar anketinde son durum - Resim: 12

Görseldeki İstanbul 1. Bölge için dağılım ise şu şekilde:

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AK Parti tartışmalı seçimle almıştı: Üsküdar anketinde son durum - Resim: 13

YENİ Parti: 16 milletvekili

13 21
AK Parti tartışmalı seçimle almıştı: Üsküdar anketinde son durum - Resim: 14

AK Parti: 12 milletvekili

14 21
AK Parti tartışmalı seçimle almıştı: Üsküdar anketinde son durum - Resim: 15

DEM Parti: 3 milletvekili

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AK Parti tartışmalı seçimle almıştı: Üsküdar anketinde son durum - Resim: 16

YRP: 1 milletvekili

16 21
AK Parti tartışmalı seçimle almıştı: Üsküdar anketinde son durum - Resim: 17

İYİ Parti: 1 milletvekili

17 21
AK Parti tartışmalı seçimle almıştı: Üsküdar anketinde son durum - Resim: 18

TİP: 1 milletvekili

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AK Parti tartışmalı seçimle almıştı: Üsküdar anketinde son durum - Resim: 19

Zafer Partisi: 1 milletvekili

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AK Parti tartışmalı seçimle almıştı: Üsküdar anketinde son durum - Resim: 20

Üsküdar Belediyesi'nde belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından CHP, başkan vekilliği seçimlerini kazanmış ancak mahkeme seçimlerin yenilenmesine karar vermişti.

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AK Parti tartışmalı seçimle almıştı: Üsküdar anketinde son durum - Resim: 21

8 Eylül’de gerçekleştirilen başkan vekilliği seçimlerinde Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçmişti.

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