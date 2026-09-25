YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, X hesabından Üsküdar'a ilişkin bir seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.
AK Parti tartışmalı seçimle almıştı: Üsküdar anketinde son durum
YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Üsküdar'a ilişkin Ağustos 2026 tarihli seçim anketini paylaştı. Paylaşımında Günaydın “Üsküdar'a çöktünüz, Üsküdar'ı kazanamadınız. İstanbul sonunuz olacak” ifadelerini kullandı.İbrahim Doğanoğlu
Günaydın, paylaşımında “Üsküdar'a çöktünüz, Üsküdar'ı kazanamadınız. İstanbul sonunuz olacak” ifadelerini kullandı.
Günaydın'ın paylaştığı ve Ağustos 2026 tarihini taşıyan ankette partilerin oy oranları şöyle yer aldı:
YENİ Parti: Yüzde 38,5
AK Parti: Yüzde 33,5
DEM Parti: Yüzde 6,6
YRP: Yüzde 6,3
İYİ Parti: Yüzde 4,3
TİP: Yüzde 3,2
Zafer Partisi: Yüzde 3
Anket görselinde ayrıca İstanbul 1. Bölge milletvekili dağılımına ilişkin bir tabloya da yer verildi.
Görseldeki İstanbul 1. Bölge için dağılım ise şu şekilde:
YENİ Parti: 16 milletvekili
AK Parti: 12 milletvekili
DEM Parti: 3 milletvekili
YRP: 1 milletvekili
İYİ Parti: 1 milletvekili
TİP: 1 milletvekili
Zafer Partisi: 1 milletvekili
Üsküdar Belediyesi'nde belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından CHP, başkan vekilliği seçimlerini kazanmış ancak mahkeme seçimlerin yenilenmesine karar vermişti.
8 Eylül’de gerçekleştirilen başkan vekilliği seçimlerinde Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçmişti.