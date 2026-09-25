İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan güzergahın Bolu Dağı Polisevi, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler, Abant Kavşağı ile Yumrukaya mevkilerinde yoğunlaşan sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

Bolu Dağı’nda yoğun sis: Görüş mesafesi 30 metreye düştü - Resim : 1

Bölgede görüş uzaklığının bazı noktalarda 30 metreye kadar gerilemesi üzerine sürücüler araçlarını kontrollü şekilde kullanarak ilerledi.

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Güzergah üzerinde görev yapan trafik ekipleri ise sürücülere çeşitli uyarılarda bulundu. Ekipler, yakın takipten kaçınılması, hatalı sollama yapılmaması ve hız sınırlarına uyulması gerektiğini belirtti.

Sis, Bolu kent merkezinde de etkisini gösterdi.