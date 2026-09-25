Sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan, "tasfiye edilen veya edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla tüm vatandaşlardan belirli bir ücret tahsil edileceği" yönündeki iddialara Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) resmi yanıt geldi.

"TÜM VATANDAŞLARDAN TAHSİLAT İDDİASI ASILSIZDIR"

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik paylaşımlara ilişkin DMM tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların tamamen asılsız olduğu bildirildi. Açıklamada, fon ödemeleri gerekçesiyle vatandaş genelinden herhangi bir ad altında ücret, vergi veya katkı payı alınmasının asla söz konusu olmadığı vurgulandı. Açıklamanın tamamı şöyle:

''Sosyal medya platformlarında paylaşılan, 'tasfiye edilen veya edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla tüm vatandaşlardan belirli bir ücret tahsil edileceği' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Söz konusu fon ödemeleri için vatandaş genelinden herhangi bir ad altında ücret, vergi veya katkı payı tahsil edilmesi asla söz konusu değildir. Tasfiye süreçleri; yetkili kurum ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları doğrultusunda yürütülen bir husus olup; temel amaç yatırımcı mağduriyetlerinin önlenmesidir. Konuya ilişkin adli makamlarca başlatılan soruşturmalar ve idari kurumların incelemeleri de titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyunu manipüle etme amacı taşıyan bu tür spekülatif ve asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamalara riayet edilmesi önemle rica olunur.''

NE OLMUŞTU?

Sermaye piyasalarındaki fon merkezli manipülasyon ve vurgun iddialarına ilişkin yürütülen adli soruşturmalarda geniş kapsamlı operasyonlar gerçekleştirilmişti. Aralarında eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın da bulunduğu çok sayıda holding ve aracı kurum yöneticisi adliyeye sevk edilmişti.

Son tutuklamalarla birlikte dosyada tutuklu sayısı 45'e yükselirken, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından şüphelilerin yurt dışı transferleri ve kripto varlık hareketleri detaylıca incelemeye alınmıştı. Soruşturma kapsamında mağduriyet yaşayan yüz binlerce küçük yatırımcının haklarını korumaya yönelik tasfiye ve adli tedbir süreçleri devam ediyor.