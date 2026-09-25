Kaynak: Haber Merkezi

Yemen’de faaliyet gösteren İran destekli Husilerin artan saldırıları üzerine Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan harekete geçti.

Üç ülke, ortak savunma paktı çerçevesinde Suudi Arabistan’a verilecek desteğin yollarını belirlemek amacıyla üst düzey bir acil toplantı gerçekleştirme kararı aldı.

Yaşanan bu gelişmelerin gölgesinde Tahran yönetiminin, Husilerin sahada kaydettiği hızlı ilerleyişle bağlantısını reddetme ve arasına mesafe koyma çabası dikkat çekti.

GENELKURMAY BAŞKANLARI ZİRVESİ İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın aktardığı bilgilere göre, üç ülkenin dışişleri bakanları "Mekke Ortak Savunma Anlaşması" ekseninde bir istişare görüşmesi yaptı. Görüşmede Mekke'yi ve sivil yerleşim alanlarını hedef alan eylemler sert bir dille kınanırken, Riyad yönetiminin meşru müdafaa hakkı bir kez daha teyit edildi.

Bakanların değerlendirmesinde ayrıca, taraf ülkelerin genelkurmay başkanlarını bir araya getirecek acil güvenlik zirvesinin organizasyon detayları da masaya yatırıldı. Masadaki savunma anlaşması, ittifak üyelerinden birine yönelik gerçekleştirilen herhangi bir saldırının tüm taraflara yapılmış sayılmasını öngören kritik bir güvenlik garantisi içeriyor.

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