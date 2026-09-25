WhatsApp'tan devrim niteliğinde karar: 1 Ekim'den itibaren ücretli olacak

Bu uygulama, WhatsApp’ı telefonlarından manuel olarak kullanan milyonlarca bireysel kullanıcıyı ve küçük işletmeyi etkilemeyecek. Müşterileriyle uygulama üzerinden birebir ve elle iletişim kuran işletmeler, herhangi bir ek ücret ödemeden hizmet vermeyi sürdürecek.