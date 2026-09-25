Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformlarından WhatsApp, belirli kullanıcıları ilgilendiren yeni bir ücretlendirme modelini hayata geçiriyor.
WhatsApp'tan devrim niteliğinde karar: 1 Ekim'den itibaren ücretli olacak
WhatsApp, 1 Ekim’den itibaren bazı durumlarda mesajlaşmayı ücretlendirecek yeni uygulamasını duyurdu. Belirlenen mesaj sınırının aşılması halinde gönderilen her mesaj için ücret alınacak.Kaynak: Haber Merkezi
1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girecek yeni sistem kapsamında, belirlenen sınırın üzerinde gönderilen mesajlar için işletmelerden mesaj başına ücret alınacak.
1 EKİM'DEN İTİBAREN BAZI MESAJLAR ÜCRETLİ OLACAK
WhatsApp, Kazakistan’daki işletme hesaplarına yönelik fiyatlandırma politikasında önemli bir değişikliğe gidiyor. 1 Ekim’den itibaren ülkede faaliyet gösteren şirketler, müşterilerine gönderdikleri belirli mesajlar için WhatsApp’a ödeme yapmak zorunda kalacak.
Bu uygulama, WhatsApp’ı telefonlarından manuel olarak kullanan milyonlarca bireysel kullanıcıyı ve küçük işletmeyi etkilemeyecek. Müşterileriyle uygulama üzerinden birebir ve elle iletişim kuran işletmeler, herhangi bir ek ücret ödemeden hizmet vermeyi sürdürecek.
ÜCRET MESAJ BAŞINA ALINACAK
Yeni sistem özellikle WhatsApp Business Platformu’nu (API) kullanan orta ve büyük ölçekli şirketleri kapsayacak.
Otomatik mesaj gönderimleri, toplu mesajlar, sohbet botları ve CRM sistemleri üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşmalar bu kapsamda değerlendirilecek.
Her işletme numarasına aylık 1.000 ücretsiz mesaj hakkı verilecek. Bu sınırın aşılması durumunda gönderilen her ilave mesaj için ücret uygulanacak.