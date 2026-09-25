Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Teknoloji WhatsApp'tan devrim niteliğinde karar: 1 Ekim'den itibaren ücretli olacak

WhatsApp'tan devrim niteliğinde karar: 1 Ekim'den itibaren ücretli olacak

WhatsApp, 1 Ekim’den itibaren bazı durumlarda mesajlaşmayı ücretlendirecek yeni uygulamasını duyurdu. Belirlenen mesaj sınırının aşılması halinde gönderilen her mesaj için ücret alınacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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WhatsApp'tan devrim niteliğinde karar: 1 Ekim'den itibaren ücretli olacak - Resim: 1

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformlarından WhatsApp, belirli kullanıcıları ilgilendiren yeni bir ücretlendirme modelini hayata geçiriyor.

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WhatsApp'tan devrim niteliğinde karar: 1 Ekim'den itibaren ücretli olacak - Resim: 2

1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girecek yeni sistem kapsamında, belirlenen sınırın üzerinde gönderilen mesajlar için işletmelerden mesaj başına ücret alınacak.

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WhatsApp'tan devrim niteliğinde karar: 1 Ekim'den itibaren ücretli olacak - Resim: 3

1 EKİM'DEN İTİBAREN BAZI MESAJLAR ÜCRETLİ OLACAK

WhatsApp, Kazakistan’daki işletme hesaplarına yönelik fiyatlandırma politikasında önemli bir değişikliğe gidiyor. 1 Ekim’den itibaren ülkede faaliyet gösteren şirketler, müşterilerine gönderdikleri belirli mesajlar için WhatsApp’a ödeme yapmak zorunda kalacak.

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WhatsApp'tan devrim niteliğinde karar: 1 Ekim'den itibaren ücretli olacak - Resim: 4

Bu uygulama, WhatsApp’ı telefonlarından manuel olarak kullanan milyonlarca bireysel kullanıcıyı ve küçük işletmeyi etkilemeyecek. Müşterileriyle uygulama üzerinden birebir ve elle iletişim kuran işletmeler, herhangi bir ek ücret ödemeden hizmet vermeyi sürdürecek.

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WhatsApp'tan devrim niteliğinde karar: 1 Ekim'den itibaren ücretli olacak - Resim: 5

ÜCRET MESAJ BAŞINA ALINACAK

Yeni sistem özellikle WhatsApp Business Platformu’nu (API) kullanan orta ve büyük ölçekli şirketleri kapsayacak.

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WhatsApp'tan devrim niteliğinde karar: 1 Ekim'den itibaren ücretli olacak - Resim: 6

Otomatik mesaj gönderimleri, toplu mesajlar, sohbet botları ve CRM sistemleri üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşmalar bu kapsamda değerlendirilecek.

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WhatsApp'tan devrim niteliğinde karar: 1 Ekim'den itibaren ücretli olacak - Resim: 7

Her işletme numarasına aylık 1.000 ücretsiz mesaj hakkı verilecek. Bu sınırın aşılması durumunda gönderilen her ilave mesaj için ücret uygulanacak.

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