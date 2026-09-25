Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Gümrük Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdiği operasyonda 20 kilo 260 gram metamfetamin ele geçirdiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü bünyesinde görev yapan narkotik ekipleri, kaçakçılıkla mücadele ve risk analizi çalışmaları kapsamında Bangkok'tan İstanbul'a gelen iki yolcuyu şüpheli olarak değerlendirdi.

Yolcuların kabin bagajları X-Ray cihazından geçirildi. Tarama sırasında şüpheli yoğunluk tespit edilmesinin ardından valizler, narkotik dedektör köpekleri CSONTİ ve QUEEN'in de tepki vermesi üzerine ayrıntılı şekilde arandı.

Yapılan aramalarda valizlerde pembe renkli haplar bulundu. Alınan numunelerin analizinde söz konusu maddelerin metamfetamin olduğu belirlendi. Operasyon kapsamında iki valizde toplam 20 kilo 260 gram metamfetamin ele geçirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ticaret Bakanlığı, Gümrük Muhafaza ekiplerinin risk analizi ve istihbarat çalışmaları doğrultusunda gerçekleştirdiği operasyonlarla uyuşturucu maddelerin ülkeye girişinin ve yasa dışı ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, kaçakçılığın farklı türlerine karşı yürütülen mücadelenin Gümrük Muhafaza ekiplerinin çalışmalarıyla devam ettiği belirtildi.

Operasyon kapsamında ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili soruşturmanın Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdüğü kaydedildi.