Kaynak: İHA

Bayburt’un Tuzcuzade Mahallesi’nde tavuklar için hazırlanan su kabı, bu kez bir kirpinin uğrak noktası oldu. Akşam saatlerinde evin önüne gelen kirpi, kaptaki suyu içerek susuzluğunu giderdi.

Kirpiyi fark eden Ayşe Gider, hayvana ekmek verdi. Aç olduğu görülen kirpi, Gider’in bıraktığı ekmeği de yedi. Bir süre evin önünde kalan kirpi, Gider’in kızları tarafından zarar verilmeden sevildi. Ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Aynı evin önünde saat 22.00-23.00 sıralarında daha önce de görülen tilki yeniden ortaya çıktı. Tilkinin geldiğini fark eden Gider, hayvana seslenerek yanına çağırdı. Tilkinin tavuklara zarar vermesinden endişe eden Gider, yaban hayvanına yiyecek bıraktı.

Tilki, kendisine verilen yiyecekleri yedikten sonra bölgeden uzaklaştı.

Kirpi ve tilkinin farklı saatlerde evin önüne gelmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.