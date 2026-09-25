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Girne açıklarında batan "Filo Jet" isimli yolcu gemisinde yakınlarını kaybeden ve halen haber alamayan aileler, facianın 25. gününde gerçekleştirilen 5. duruşmaya katılarak yetkililere çağrıda bulundu. Arama çalışmalarının ivme kazanmasını ve kendilerine düzenli olarak resmi bilgi verilmesini talep eden aileler, sürecin şeffaflıkla yürütülmesini istedi.

'TÜM İNSANLARIMIZA ULAŞMAK ZORUNDASINIZ'

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; mahkemeden tüm ihmallerin üzerine gidilmesini talep eden kayıp yakınları; gemideki can yeleklerinin durumu, tahliye kararının zamanlaması, teknik denetimlerin yeterliliği, sefer izinleri ve süreçte sorumluluğu bulunan şirket yetkilileri ile kamu görevlilerinin eksiksiz bir şekilde soruşturulması gerektiğini vurguladı.

Bilgi eksikliğinin şüphelerini daha da artırdığını belirten aileler yaptıkları açıklamada, "Günler geçiyor ancak yeterli bilgi alamıyoruz. Yanıtsız kalan her soru ve belirsizlikler bizi daha da zorluyor. O gemide kalan tüm insanlarımıza ulaşmak zorundasınız, bunu bize borçlusunuz" ifadelerine yer verdi.

FACİADA NELER YAŞANMIŞTI?

30 Ağustos'ta Girne-Taşucu seferini yapmak üzere hareket eden "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, kalkıştan kısa süre sonra ön kısmından su alarak Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı esnada batmıştı. Toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu gemiden 239 kişi sağ olarak kurtarılmıştı.

554 metre derinlikte enkazı bulunan gemiyle ilgili en son 19 Eylül'de bir açıklama yapan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Mehmet Bayhan'ın cansız bedenine ulaşıldığını duyurmuştu. Bu kayıpla birlikte faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükselirken, kayıp durumdaki 13 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.