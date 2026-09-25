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Fon dolandırıcılığı iddialarına ilişkin tartışmalar sürerken, konuya dair yeni bir açıklama YENİ Partili Deniz Yavuzyılmaz’dan geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, fon vurgununun merkezinde yer alan Tera şirketindeki yargı süreçlerine dikkat çeken Yavuzyılmaz, sürecin kilit isimlerinin dışarıda olduğunu savundu.

"KRİTİK YÜRÜTÜCÜLER DIŞARIDA"

Açıklamasında 455 bin 758 fon yatırımcısının mağdur edildiğinin altını çizen Yavuzyılmaz, "Bu işlerin kritik yürütücüleri dışarıda, peki nasıl?" diyerek tepkisini dile getirdi. Tera şirketinin tutuklanan bazı yöneticileri haricinde, üst düzey iki ismin adli kontrol şartıyla da olsa serbest bırakıldığını belirten Yavuzyılmaz, bu yöneticilerin kimliklerini ve şirketteki konumlarını paylaştı.

Yavuzyılmaz'ın açıklamasına göre serbest kalan isimler ve görevleri şöyle:

Erdin Özel: Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı. Yatırım fonlarını kuran ve yöneten isim olarak öne çıkıyor.

Emin Münir Sarpyener: Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Aynı zamanda şirketin genel müdürü, icrada görevli ve imza yetkilisi konumunda.

SIR İSİM H.K. KİM?

Soruşturmanın seyrine ve arka plandaki ilişkilere dair şüpheleri gündeme taşıyan Yavuzyılmaz, özellikle Erdin Özel ile yakın ilişkisi olduğu öne sürülen "H.K." isimli şahsa işaret etti. Olayın aydınlatılabilmesi için siyasi ve ticari bağlantıların çözülmesi gerektiğini belirterek yetkililere şu soruları yöneltti:

"Erdin Özel’in yakın ilişkide olduğu iddia edilen H.K.’nın, fon vurguncularıyla ilişkisi nedir?

Bu isimleri koruduğu iddia edilen sır H.K.’nın siyasi bağları kimlerledir?

H.K.’nın, fon vurgunu patlamadan önce sattığı fonlar var mıdır? Varsa ne kadarlık satış yapılmıştır?"

Söz konusu iddiaların aydınlatılmasının sürecin kilit noktası olduğunu vurgulayan Yavuzyılmaz, "Bu sorulara yanıt verilmeden fon soygunu çözülemez" ifadelerini kullandı.

Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şöyle: