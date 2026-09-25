Akaryakıt fiyalarına art arda gelen zamlar vatandaşın belini bükmeye devam ederken vatandaşların gözü benzin ve motorin tabelalarında...
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Tarih belli oldu
Akaryakıt fiyatlarında zam fırtınası sürerken benzinde çok daha büyük bir artış gündeme geldi. Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor. Tarih belli oldu.Dilek Taşdemir
Akaryakıt fiyatlarında zam fırtınası sürerken benzinde çok daha büyük bir zam gündeme geldi.
Ortadoğu’da yaşanan gerilim, arz endişelerini zirveye taşıyıp petrol fiyatlarını yükseltiyor. Yükselen petrol fiyatları akaryakıt fiyatlarına da yansırken, motorin başta olmak üzere akaryakıt fiyatları sık sık zamlanıyor.
Daha gece yarısı motorine 2 liranın üzerinde zam gelmişti.
Ancak benzinde gündeme gelen yeni zam, çok daha büyük bir zam beklentisini ortaya çıkardı.
BENZİNDE TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK ZAMMI
Gazeteci Olcay Aydilek, benzinde vergi zammı nedeniyle gündeme gelen zammı duyurdu.
Aydilek, “Benzine, bir seferde tüm zamanların en büyük zammı...” ifadeleriyle benzinde 12 lira 48 kuruşluk zam beklediğini açıkladı.
Benzinde eşel mobil uygulamasının 1 Ekim’de sona ereceği belirtilirken, halen litrede 4,43 TL olan ÖTV tutarının 14,83 TL’ye çıkacağı ifade edildi.
BENZİN 90TL'Yİ AŞACAK
Aydilek’in verdiği bilgilere göre 10,40 TL ÖTV ve 2,8 TL KDV olmak üzere toplam 12,48 TL zam gündeme gelecek.
Bu zammın gerçekleşmesi halinde benzinin bir anda 90 TL’yi aşacağı belirtildi.
Akaryakıt fiyatlarında zamlar sürerken, 1 Ekim tarihiyle birlikte benzinde gündeme gelen bu zam milyonların yakından takip ettiği gelişmeler arasına girdi.