Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Tarih belli oldu

Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Tarih belli oldu

Akaryakıt fiyatlarında zam fırtınası sürerken benzinde çok daha büyük bir artış gündeme geldi. Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor. Tarih belli oldu.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Tarih belli oldu - Resim: 1

Akaryakıt fiyalarına art arda gelen zamlar vatandaşın belini bükmeye devam ederken vatandaşların gözü benzin ve motorin tabelalarında...

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Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Tarih belli oldu - Resim: 2

Akaryakıt fiyatlarında zam fırtınası sürerken benzinde çok daha büyük bir zam gündeme geldi.

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Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Tarih belli oldu - Resim: 3

Ortadoğu’da yaşanan gerilim, arz endişelerini zirveye taşıyıp petrol fiyatlarını yükseltiyor. Yükselen petrol fiyatları akaryakıt fiyatlarına da yansırken, motorin başta olmak üzere akaryakıt fiyatları sık sık zamlanıyor.

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Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Tarih belli oldu - Resim: 4

Daha gece yarısı motorine 2 liranın üzerinde zam gelmişti.

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Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Tarih belli oldu - Resim: 5

Ancak benzinde gündeme gelen yeni zam, çok daha büyük bir zam beklentisini ortaya çıkardı.

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Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Tarih belli oldu - Resim: 6

BENZİNDE TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK ZAMMI

Gazeteci Olcay Aydilek, benzinde vergi zammı nedeniyle gündeme gelen zammı duyurdu.

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Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Tarih belli oldu - Resim: 7

Aydilek, “Benzine, bir seferde tüm zamanların en büyük zammı...” ifadeleriyle benzinde 12 lira 48 kuruşluk zam beklediğini açıkladı.

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Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Tarih belli oldu - Resim: 8

Benzinde eşel mobil uygulamasının 1 Ekim’de sona ereceği belirtilirken, halen litrede 4,43 TL olan ÖTV tutarının 14,83 TL’ye çıkacağı ifade edildi.

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Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Tarih belli oldu - Resim: 9

BENZİN 90TL'Yİ AŞACAK

Aydilek’in verdiği bilgilere göre 10,40 TL ÖTV ve 2,8 TL KDV olmak üzere toplam 12,48 TL zam gündeme gelecek.

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Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Tarih belli oldu - Resim: 10

Bu zammın gerçekleşmesi halinde benzinin bir anda 90 TL’yi aşacağı belirtildi.

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Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Tarih belli oldu - Resim: 11

Akaryakıt fiyatlarında zamlar sürerken, 1 Ekim tarihiyle birlikte benzinde gündeme gelen bu zam milyonların yakından takip ettiği gelişmeler arasına girdi.

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