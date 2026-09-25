Güney Koreli otomotiv devi Hyundai, ABD pazarında satışa sunduğu 2026 model 5 bin 360 adet elektrikli Ioniq 9 modelinde geri çağırma kararı aldı. Geri çağırmanın nedeni, markanın ikinci sıra koltuklarında bulunan sıkışma önleyici güvenlik mekanizmasındaki yazılımsal hata oldu. Başlatılan süreç kapsamında araçlara kablosuz veya servis ortamında ücretsiz yazılım güncellemesi yapılacak.
Otomobil devi Hyundai binlerce aracını geri çağırdı... İşte sebebi
Hyundai, ABD’de satışa sunulan 2026 model elektrikli Ioniq 9’ların ikinci sıra koltuklarındaki güvenlik yazılımı nedeniyle 5 bin 360 aracı geri çağırdı.Kaynak: Diğer
Güney Kore merkezli otomobil üreticisi Hyundai, Amerika Birleşik Devletleri pazarında satışta olan tamamen elektrikli SUV modeli Ioniq 9 için kapsamlı bir geri çağırma bülteni yayımladı. Yetkili trafik güvenliği kurumlarının denetiminde başlatılan süreç, ikinci sıra koltuk modülünde ortaya çıkabilecek mekanik ve yazılımsal güvenlik risklerini kapsıyor.
Elektrikli koltuklar nesne algıladığında durmayabiliyor
Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından onaylanan bildirimde, araçların ikinci sırasında bulunan elektrikli koltuk mekanizmasının bir kişiye veya nesneye temas ettiğinde otomatik olarak hareketini durdurmama ihtimali bulunduğu belirtildi. Olası yaralanma risklerini ortadan kaldırmak amacıyla Mart 2025 ile Mayıs 2026 arasında üretilen Limited, Calligraphy ve Calligraphy Design donanımlarına sahip 5 bin 360 araç geri çağırma kapsamına alındı.
Yazılım güncellemesi ücretsiz uygulanacak
Otomotiv devi, söz konusu problemin koltuk kontrol ünitesine uygulanacak yazılım güncellemesiyle tamamen giderileceğini açıkladı. Araç sahipleri güncellemeyi kablosuz (OTA) şekilde doğrudan otomobilleri üzerinden yükleyebilecek.
İsteyen kullanıcılar ise yetkili servislerden ücretsiz destek alabilecek. Araç sahiplerine gönderilecek resmi bilgilendirme mektuplarının kasım ayının başında ulaştırılması planlanıyor.