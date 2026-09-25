Otomobil devi Hyundai binlerce aracını geri çağırdı... İşte sebebi

Elektrikli koltuklar nesne algıladığında durmayabiliyor

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından onaylanan bildirimde, araçların ikinci sırasında bulunan elektrikli koltuk mekanizmasının bir kişiye veya nesneye temas ettiğinde otomatik olarak hareketini durdurmama ihtimali bulunduğu belirtildi. Olası yaralanma risklerini ortadan kaldırmak amacıyla Mart 2025 ile Mayıs 2026 arasında üretilen Limited, Calligraphy ve Calligraphy Design donanımlarına sahip 5 bin 360 araç geri çağırma kapsamına alındı.