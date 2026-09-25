Niğde'de hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
A.D. yönetimindeki hafif ticari araç, Niğde-Adana kara yolunun Sazlıca Kavşağı'nda, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.