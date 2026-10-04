Kaynak: İHA

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Barbaros Bulvarı'nda akşam saatlerinde meydana gelen kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Edinilen bilgilere göre, 34 NMT 197 plakalı cipin U dönüşü yapmak üzere sol çıkışa yaklaşırken yavaşlaması üzerine arkasından gelen 4 araç birbirine çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü şekilde sürdürdü.

POLİS MEMURUNDAN YENİ KAZAYA KARŞI ÖNLEM

Kazaya karışan araçlardan birinden yola yağ döküldüğünü fark eden bir polis memuru, kaldırımdan aldığı toprağı yağın üzerine döktü.

Araçların kayması nedeniyle yeni bir kaza yaşanmaması için alınan önlemin ardından kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı ve trafik normale döndü.