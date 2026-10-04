Altın fiyatları bugünü ne kadarla kapattı? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Ekim)

Benzer bir grafik çizen yarım altın, gün içi en yüksek 21 bin 895 lirayı görse de akşam saatlerinde 21 bin 428 lira alış ve 21 bin 558 lira satış rakamıyla dengelendi. Yarım altındaki günlük düşüş miktarı 114 lira olarak gerçekleşti.