Altın piyasası 4 Ekim Pazar gününü satıcılı bir seyirle geride bıraktı. Hafta sonu olması nedeniyle fiziki işlem hacminin sınırlı kaldığı Kapalıçarşı ve serbest piyasada, ekranlara yansıyan son verilerde tam altın dışındaki tüm kalemlerde geri çekilmeler öne çıktı.
Altın fiyatları bugünü ne kadarla kapattı? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Ekim)
Altın alım satımı yapacak yatırımcılar 4 Ekim 2026 Pazar gününde güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Piyasaların tatil olduğu hafta sonunda gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altındaki son satış rakamları ortaya çıktı. İşte güncel altın fiyatları...Kaynak: Haber Merkezi
ALTINDA DÜŞÜŞ
Güne 6 bin 682 lira seviyelerini test ederek başlayan gram altın, gün içindeki düşüş kanadında 6 bin 518 liraya kadar geriledi.
Kapanışa doğru toparlanma çabası gösteren gram altın, günü yüzde 0,76 kayıpla 6 bin 541 lira 91 kuruştan alış, 6 bin 542 lira 72 kuruştan satış seviyesinde tamamladı. Gram altındaki günlük değer kaybı 50 lira olarak kayıtlara geçti.
GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN, YARIM ALTIN, TAM ALTIN NE KADAR?
Piyasada en çok talep gören ürünlerin başında gelen çeyrek altın ise sabah saatlerinde gördüğü 10 bin 951 liralık en yüksek seviyenin ardından düşüşe geçti.
Gün içinde en düşük 10 bin 729 liraya gerileyen çeyrek altın, günü yüzde 0,53 değer kaybıyla kapatarak 10 bin 714 liradan alıcı buldu, satış fiyatı ise 10 bin 782 lira oldu.
Benzer bir grafik çizen yarım altın, gün içi en yüksek 21 bin 895 lirayı görse de akşam saatlerinde 21 bin 428 lira alış ve 21 bin 558 lira satış rakamıyla dengelendi. Yarım altındaki günlük düşüş miktarı 114 lira olarak gerçekleşti.
Cumhuriyet altını da günü ekside kapatan bir diğer kalem oldu. Gün içinde 43 bin 663 lira seviyesine kadar çıkan Cumhuriyet altını, kapanışa doğru yüzde 0,53 oranında gerileyerek 42 bin 725 lira alış, 42 bin 991 lira satış fiyatına çekildi.
TAM ALTINDA YÜKSELİŞ
Günün tek pozitif ayrışan ürünü ise tam altın oldu. Güne 42 bin 864 lira bandından başlayan ve gün içinde 43 bin 563 liraya kadar tırmanan tam altın, kapanış saatlerinde yüzde 0,13 primle 42 bin 85 lira 57 kuruştan alınıp 42 bin 915 lira 60 kuruştan satıldı.