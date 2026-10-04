Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki Bayram Ersin, ilerleyen yaşına rağmen günlük yaşamındaki enerjisiyle dikkat çekiyor. Ersin’in yıllardır aksatmadığı bir alışkanlığı var.
86 yaşında ama gençlere taş çıkartıyor: Her gün yaptığını duyan şaşırıyor
Adana’da yaşayan 86 yaşındaki Bayram Ersin, 15 yıldır müdavimi olduğu kıraathaneye gitmek için her gün kilometrelerce yürüyor. İlerleyen yaşına rağmen dinçliğiyle dikkat çeken Ersin, yaşam düzenini anlatırken arkadaşları, “Biz 50 yaşındayız, onun gibi yürüyemeyiz” diyor.Kaynak: İHA
Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan Ersin, 15 yıldır müdavimi olduğu kıraathaneye gitmek için her sabah saat 08.00 sıralarında evinden çıkıyor. Kıraathaneye gidiş ve dönüşte kilometrelerce yol yürüyor.
Yol boyunca çarşı esnafıyla selamlaşan Bayram Ersin, günlük yürüyüşünü aynı zamanda sabah sporu olarak görüyor. Kıraathaneye ulaştığında ise çayını içerek arkadaşlarıyla sohbet ediyor.
10 çocuk babası olan Ersin, çok sayıda torun ve torununun çocuklarını gördüğünü anlatıyor. Eşi Lütfiye Ersin’i 2007 yılında kanser nedeniyle kaybeden Ersin, hareketli yaşamından vazgeçmedi.
Sağlığını yürüyüşe ve beslenmesine dikkat etmeye bağlayan Ersin, “Akşam en geç 8’de uyurum. Salatalı yumurta, sağlıklı beslenirim. Onlara dikkat ederim. Çok nadir ilaç kullanırım” dedi.
Hastaneyle arasının pek olmadığını söyleyen 86 yaşındaki Ersin, “Hastaneye senede bir kez giderim. Şükür ağrıyan yerim yok” ifadelerini kullandı.
Kıraathane müdavimlerinden İbrahim Aydın ise Bayram Ersin’in enerjisine dikkat çekerek, “Genç ve dinamik. Onun yürüdüğü yolları ben yürüyemem. Dedem iyidir” diye konuştu.
İsmail Bulduk da Ersin’e hayranlıklarını, “Biz 50 yaşındayız, onun gibi yürüyemeyiz. Eski toprak” sözleriyle anlattı. Bulduk, Bayram Ersin’in çevresindekilere “Kendinize iyi bakın, boğazınızı esirgemeyin, yürüyüş yapın” diye nasihat ettiğini söyledi.