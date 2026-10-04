Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam 86 yaşında ama gençlere taş çıkartıyor: Her gün yaptığını duyan şaşırıyor

86 yaşında ama gençlere taş çıkartıyor: Her gün yaptığını duyan şaşırıyor

Adana’da yaşayan 86 yaşındaki Bayram Ersin, 15 yıldır müdavimi olduğu kıraathaneye gitmek için her gün kilometrelerce yürüyor. İlerleyen yaşına rağmen dinçliğiyle dikkat çeken Ersin, yaşam düzenini anlatırken arkadaşları, “Biz 50 yaşındayız, onun gibi yürüyemeyiz” diyor.

Kaynak: İHA
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86 yaşında ama gençlere taş çıkartıyor: Her gün yaptığını duyan şaşırıyor - Resim: 1

Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki Bayram Ersin, ilerleyen yaşına rağmen günlük yaşamındaki enerjisiyle dikkat çekiyor. Ersin’in yıllardır aksatmadığı bir alışkanlığı var.

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86 yaşında ama gençlere taş çıkartıyor: Her gün yaptığını duyan şaşırıyor - Resim: 2

Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan Ersin, 15 yıldır müdavimi olduğu kıraathaneye gitmek için her sabah saat 08.00 sıralarında evinden çıkıyor. Kıraathaneye gidiş ve dönüşte kilometrelerce yol yürüyor.

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86 yaşında ama gençlere taş çıkartıyor: Her gün yaptığını duyan şaşırıyor - Resim: 3

Yol boyunca çarşı esnafıyla selamlaşan Bayram Ersin, günlük yürüyüşünü aynı zamanda sabah sporu olarak görüyor. Kıraathaneye ulaştığında ise çayını içerek arkadaşlarıyla sohbet ediyor.

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86 yaşında ama gençlere taş çıkartıyor: Her gün yaptığını duyan şaşırıyor - Resim: 4

10 çocuk babası olan Ersin, çok sayıda torun ve torununun çocuklarını gördüğünü anlatıyor. Eşi Lütfiye Ersin’i 2007 yılında kanser nedeniyle kaybeden Ersin, hareketli yaşamından vazgeçmedi.

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86 yaşında ama gençlere taş çıkartıyor: Her gün yaptığını duyan şaşırıyor - Resim: 5

Sağlığını yürüyüşe ve beslenmesine dikkat etmeye bağlayan Ersin, “Akşam en geç 8’de uyurum. Salatalı yumurta, sağlıklı beslenirim. Onlara dikkat ederim. Çok nadir ilaç kullanırım” dedi.

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86 yaşında ama gençlere taş çıkartıyor: Her gün yaptığını duyan şaşırıyor - Resim: 6

Hastaneyle arasının pek olmadığını söyleyen 86 yaşındaki Ersin, “Hastaneye senede bir kez giderim. Şükür ağrıyan yerim yok” ifadelerini kullandı.

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86 yaşında ama gençlere taş çıkartıyor: Her gün yaptığını duyan şaşırıyor - Resim: 7

Kıraathane müdavimlerinden İbrahim Aydın ise Bayram Ersin’in enerjisine dikkat çekerek, “Genç ve dinamik. Onun yürüdüğü yolları ben yürüyemem. Dedem iyidir” diye konuştu.

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86 yaşında ama gençlere taş çıkartıyor: Her gün yaptığını duyan şaşırıyor - Resim: 8

İsmail Bulduk da Ersin’e hayranlıklarını, “Biz 50 yaşındayız, onun gibi yürüyemeyiz. Eski toprak” sözleriyle anlattı. Bulduk, Bayram Ersin’in çevresindekilere “Kendinize iyi bakın, boğazınızı esirgemeyin, yürüyüş yapın” diye nasihat ettiğini söyledi.

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86 yaşında ama gençlere taş çıkartıyor: Her gün yaptığını duyan şaşırıyor - Resim: 9
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