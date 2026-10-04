Kaynak: AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Teknoloji tutkunlarını, genç mucitleri ve binlerce ziyaretçiyi bir araya getiren TEKNOFEST, yerde ve gökte birçok gösteriye ev sahipliği yapıyor.

TEKNOFEST GÖSTERİLERİ İLGİYLE TAKİP EDİLİYOR

Festival alanına gelen vatandaşlar, Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerinin helikopterlerle yaptığı "Çelik Kanatlar" ve "Üzüm Salkımı" gösterilerini ilgiyle takip etti.

Coşkulu anlar yaşayan alandaki binlerce kişi, kutlamalara renk katan gösteri uçuşlarını cep telefonlarıyla kaydetti.

Gösterileri izleyen Mehmet Yeşiltaş, AA muhabirine, etkinlikleri takip etmek, coşkuyu hissetmek için çocuklarıyla geldiğini söyledi.

Yeşiltaş, herkesi etkinlikleri görmeye davet etti.

Selin Gündoğmuş ise gösterilerin çok güzel olduğunu ifade ederek, gurur ve heyecanı bir arada yaşadıklarını dile getirdi.