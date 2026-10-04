Kahramanmaraş'ta akşam saatlerinde yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. Kent genelinde kısa süreli etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Dolu yağışı da bazı bölgelerde etkisini gösterirken, yağışın ardından kentte hava yeniden sakinleşti.
Kahramanmaraş'ta yağmur ve dolu etkili oldu
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Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ta etkili olan yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
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