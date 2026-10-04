Kaynak: AA / DHA / İHA

Olay, Yenimahalle mevkisinde D-400 karayolu üzerindeki bir oto galeride meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde benzin bidonuyla iş yerine gelen S.K., galeride bulunan araçların üzerine benzin döktü.

Şüpheli, ardından araçları ateşe vererek olay yerinden uzaklaştı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında galeride bulunan 6 araç kullanılamaz hale geldi.

KUNDAKLAMA ANI KAMERADA

Kundaklama anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin elindeki bidondan araçların üzerine benzin döktüğü, ardından araçları ateşe vererek olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Olayın ardından Serik İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olan S.K.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.