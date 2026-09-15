Kaynak: İHA

Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki Kuzey Mendirek, vatandaşların karşılaştığı pelikanla renkli görüntülere sahne oldu.

Deniz fenerine doğru yürüyüş yapan vatandaşlar, mendirekte balıkçıların arasında dolaşan bir pelikanla karşılaştı. İnsanlardan çekinmediği görülen pelikan, mendirekte balık tutanların yanına giderek oltaları ve yakalanan balıkları inceledi.

Çevredeki vatandaşların ilgisini çeken pelikan, kendisine seslenenlerin çağrılarına da tepki verdi. “Dur, nereye?” şeklindeki seslenişlerin ardından bir süre duran ve geri dönen pelikan, çevredekilerin ilgisini topladı.

Bir süre denize girerek yüzen pelikan, daha sonra yeniden kıyıya çıktı. Balıkçıların arasında dolaşmayı sürdüren pelikan, bir süre sonra uçarak bölgeden uzaklaştı.

Pelikanın mendirekteki gezintisi, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.